Arriba a Burjassot, del 21 al 23 de març, la V Fira de l’Orquídia

L’activitat social a Burjassot no s’atura.

El municipi canviarà l’olor a pólvora, després de la celebració de les Falles, per l’olor de les orquídies i les plantes més boniques i vistoses que es podran veure el cap de setmana del 21 al 23 de març a l’Antic Mercat Municipal.

Serà en aquest espai municipal on se celebrarà la V Fira de l’Orquídia i altres plantes de Burjassot. Es tracta d’una cita anual, marcada en el calendari dels amants d’aquesta espècie floral, que arriba de la mà de l’Associació d’Amics de les Orquídies de Burjassot (AOB), en col·laboració amb l’Ajuntament de Burjassot, a través de la Concehalia de Comerç i Mercats que dirigeix Rosa Coca i de CEMEF SLU.

La Fira estarà oberta des del divendres 21 de març, a les 17.00 h. Es podrà visitar el mateix divendres, fins a les 21.00 h; el dissabte 22, de 10.00 h a 21.00 h i el diumenge 23 de març, de 10.00 h a 14.00 h.

Com a programació complementària a la Fira, hi haurà tallers, xerrades i activitats per a totes les edats relacionades amb les orquídies i amb la resta d’espècies florals que es podran contemplar i comprar durant tot el cap de setmana de la Fira.