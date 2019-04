Arriba a València la 31 Mostra Proava a València.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Mostra Proava és un dels esdeveniments gastronòmics més importants de la Comunitat Valenciana i té com a finalitat valorar els productes valencians.

Una de les millores fires gastronòmiques de la Comunitat Valenciana ha arribat a la terreta: la 31 edició de la Mostra Proava. Aquesta fira de vins i aliments, se celebra un any més a l’antic llit del riu Túria. Com a novetat, aquest any s’ha incorporat un nou sistema de pagament a través de la polsera cashless; un moneder electrònic en forma de polsera amb la qual pagar les consumicions dins del recinte.

La Mostra pretén fer valdre tots els productes valencians i reivindicar el seu consum local. Un esdeveniment que acull a professionals i permet a milers d’assistents conéixer i degustar vins, cerveses artesanes i aliments de kilòmetre 0.

A la fira no sols podrem degustar els millors productes valencians, la mostra comptarà amb diferents activitats relacionades amb la cuina en directe, l’agricultura i la restauració.

Aquesta fira estarà fins al pròxim dilluns 29 d’abril als Jardins del Túria, entre el pont de les flors i el pont de l’exposició. És una bona oportunitat per a anar a visitar-la.