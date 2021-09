Arriba Ben Cuit, la fira gastronòmica per excel·lència de Foios

Connect on Linked in

Durant els dies 24, 25 i 26 de setembre, Foios acollirà la ja tradicional Ruta de la Tapa i activitats gastronòmiques per a tots els públics

Foios es prepara per a viure la cinquena edició de Ben Cuit, la fira gastronòmica per excel·lència del municipi. Durant els dies 24, 25 i 26 de setembre, a més de la ja tradicional Ruta de la Tapa, veïns i visitants podran participar en les nombroses activitats gastronòmiques que s’han organitzat per a aquest cap de setmana.

Enguany, la Ruta de la Tapa es realitzarà el divendres i el dissabte, de 19.00 a 22.00 h, en cadascun dels establiments participants: Bar Centre de Majors, Bar Nou Racó, Bar Nord Ca Vicent, El Timó, El Jardí de L’Albereda, El Musical, Jadelu, Saló de Te Rei En Jaume i Cafeteria Ristretto, que oferiran dues tapes que entraran en el concurs.

Amb un preu de 3 € per tapa i beguda o 2,5 € la tapa, els veïns i veïnes de Foios podran degustar tota classe d’elaboracions, com gyoza fregida de gamba, alls tendres i xampinyons amb salsa teriyaki, hamburgueses o tostes d’allò més innovadores o, per exemple, croquetes de botifarra, poma caramel·litzada i allioli negre, entre moltes altres propostes. Els comensals podran triar la seua tapa favorita depositant el cartó, que els entregaran en els establiments, i que haurà d’estar encunyat per cinc d’ells.

La millor Tapa del Públic rebrà un premi valorat en 200 €. Però, a més, durant el cap de setmana, el jurat, que estarà format per membres del Consell Municipal de Cultura i professionals de la cuina, provaran totes les tapes per a atorgar la resta de premis: 1r, 2n i 3r Premi de Tapa i a la Tapa Creativa.

Activitats gastronòmiques

Així mateix, Ben Cuit ofereix una infinitat d’activitats pensades per a tots els públics. D’aquesta manera, el divendres, a les 18.00 h, es presentarà la guia gastronòmica desenvolupada per Turisme Carraixet (Mancomunitat del Carraixet); mentre que a les 23.00 h, a la Casa de la Cultura, es representarà l’obra de teatre ‘Chefs’ de Yllana Teatre.

El dissabte, 25 de setembre, a les 11.30 h i a les 12.30 h, tindrà lloc el tast de vins a la sala d’exposicions municipals Fernando Barrachina. I eixa mateixa vesprada, a les 18.00 h, a la Casa de la Cultura, el cuiner Germán Carrizo del restaurant Fierro de València, oferirà un showcooking. A la nit, a les 23.00 h, serà el torn de l’obra de teatre ‘Rojo’.

I el diumenge, a les 10.45 h, a la sala Fernando Barrachina, serà el torn del taller sobre selecció d’olis d’oliva, que impartirà Paco Albert. A més, a les 11.30 h, a la Casa de Cultura, s’entregaran els premis de la Ruta de la Tapa i se sortejarà els esmorzars, menjars i sopars entre totes aquelles persones que hagen donat difusió de Ben Cuit en les seues xarxes socials.

Finalment, els més menuts també tindran cabuda en aquesta fira gastronòmica amb activitats i tallers com el de pastisseria tradicional – el dissabte, a les 16.00 h, en el Forn Vell o en el Forn Mónica – o els espectacles de teatre familiar ‘La Cheff Pipa’ – dissabte, a les 18.00 h, en el Parc de la Jutera – i ‘Antipasti’, el diumenge a les 12.30 h en l’Albereda.

El regidor de Comerç i Cultura, Juanjo Civera, ha animat a “tota la ciutadania a participar de tota la programació de Ben Cuit per a secundar, una vegada més, a un dels sectors més castigats per la pandèmia”.