Arriba el segon cap de setmana de la Fira- Mercat ambulant de Nadal de Burjassot

Del divendres 20 al diumenge 22 tornarà a obrir les seues portes la Fira-Mercat ambulant de Nadal que, durant aquestes festes, s’ha instal·lat en l’Antic Mercat. Es tracta d’una iniciativa de la Regidoria de Comerç, que dirigeix Rosa Coca, materialitzada a través de CEMEF. A més, col·laboren en l’organització de la Fira l’Associació d’Artesans Avalar-te, l’Associació de Comerç i Serveis de Burjassot, l’Associació Empresaris Burjassot, ARA Burjassot i CODEMER.

Aquesta segona edició de la Fira-Mercat ambulant començarà el divendres 20, a partir de les 17:30h i aqueixa vesprada, sobre les 18h, hi haurà un taller de confecció d’angelillos de feltre, iniciativa d’Avalar-te. El dissabte 21, a les 12h, tindrà lloc una classe de zumba oferida pels professors Rafa Fenollar i Maite Rey, que estarà patrocinada ara com ara Burjassot. També a càrrec d’Avalar-te i a la mateixa hora, hi haurà tallers de macramé.

El diumenge 22, a partir de les 12h, hi haurà diferents tallers per als més xicotets mentre que els adults podran gaudir d’un concert a càrrec de la Coral Les Sitges. Totes dues activitats, tant els tallers infantils com el concert, estan patrocinades per Avalar-te.

Durant els tres dies de Fira, hi haurà servei de cafeteria en el propi mercat que, per descomptat, lluirà engalanat de Nadal. El diumenge 22, a més, la Fira coincidirà amb el muntatge del mercat ambulant extraordinari que, per ser festiu el dimecres 25, dia de Nadal, es muntarà el diumenge.

Les pròximes edicions de la Fira-Mercat ambulant de Burjassot seran del 27 al 29 de desembre i del 3 al 5 de gener.