Arriba la 16 edició del Kafre Teatre a Picassent

Connect on Linked in

Del 13 al 15 de febrer la Casa de Cultura i la seu social de El Musical acolliran una nova edició del festival teatral més irreverent i atrevit de la comarca





Com cada any i des de fa 16 edicions, el mes de febrer arriba a Picassent amb la ja tradicional marató de teatre, una cita ineludible per als amants de les arts escèniques amb espectacles atrevits, divertits i amb el sarcasme com a tònica per no parar de riure.



Totes aquelles persones que vulguen participar-hi poden adquirir les entrades soltes per a cada espectacle a partir de hui dilluns a la Casa de Cultura, on també poden adquirir el Kafrebó a un preu de 16 euros i que inclou l’entrada a tots els espectacles i una samarreta del Kafre 2020.

PROGRAMACIÓ

Dijous 13 febrer, 20 h. Casa de Cultura, 10 €. Pot de plom amb “La bíblia” contada per Xavi Castillo.



Divendres 14 febrer,

20 h. Casa de Cultura, 5 €, Juja Teatre amb “Güelos”

23 h, al Musical, entrada lliure “Kafrejant”, amb Pau Blanco, Amparo Oltra & music friends.



Dissabte 15 de febrer

22 h, Casa de Cultura, 5€, “Lo mejor de Yllana”, amb Yllana producciones.

23 h, al Musical, entrada lliure, “Espérame en el cielo”, de Francachela Teatro.

00 h. també al Musical, Eddy Eighty, amb el seu espectacle “The power of the 80’s”.

Llega la 16 edición del Kafre Teatre en Picassent



Del 13 al 15 de febrero, la Casa de Cultura y la sede social del Musical acogerán una nueva edición del festival teatral más irreverente y atrevido de la comarca



Como cada año y desde hace 16 ediciones, el mes de febrero llega a Picassent con la ya tradicional maratón de teatro, una cita ineludible para los amantes de las artes escénicas con espectáculos atrevidos, divertidos y con el sarcasmo como tónica para no parar de reír.



Todas aquellas personas que quieran participar, pueden adquirir las entradas sueltas para cada espectáculo a partir de hoy lunes en la Casa de Cultura, donde también pueden adquirir el Kafrebó a un precio de 16 euros y que incluye la entrada a todos los espectáculos y una camiseta del Kafre Teatre 2020.



PROGRAMACIÓN

Jueves, 13 febrero, 20 h, Casa de Cultura, 10 €. Pot de plom con “La biblia” contada por Xavi Castillo.



Viernes, 14 febrero

20 h, Casa de Cultura, 5 €, Juja Teatre con “Güelos”.

23 h, en el Musical, entrada libre “Kafrejant”, con Pau Blanco, Amparo Oltra & music friends.



Sábado, 15 de febrero

22 h, Casa de Cultura, 5 €, “Lo mejor de Yllana”, con Yllana producciones.

23 h, En el Musical, entrada libre, “Espérame en el cielo”, de Francachela Teatro.

00 h, también en el Musical, Eddy Eighty, con su espectáculo “The power of the 80’s”.