Arriba la Gran Final de ‘Talents de Casa’ a Torrent

Els 9 finalistes s’enfrontaran per a alçar-se amb

la victòria en un programa molt emocionant i amb moltes sorpreses

Domingo després de diumenge, els *torrentinos i *torrentinas han pogut gaudir del xou Talents de Casa, que acomiada la seua programació en gran aquest diumenge 5 de juny a les 19 h en la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Torrent. La Gran Final estarà plena d’art, enginy, humor i emoció per conéixer als que s’alçaran amb la victòria d’aquesta primera edició del programa de talent 100% torrentó.

Així, Ángela Martínez, María Requena, David el mag, Pedro Soto, Alba Carmona, Samu Gil, José Manuel Giménez, Erika i el quartet format per Antonio, Bea, Álex i Ricardo, competiran per convertir-se en els millors concursants. Els tres guanyadors rebran com a premi participar en una gala davant tots els veïns i veïnes de Torrent, que com ha expressat la regidora de Cultura, Susi Ferrer, “actuar davant el públic és el que més valora un artista”. Igualment, el primer premi rebrà un xec valorat en 250 € per a gastar en els comerços locals; el segon, 150 €; i el tercer, 100 €. Finalment, se’ls farà lliurament de 4 entrades per a la programació del Auditori.

Per a conéixer als finalistes, aquest matí s’ha emés un vídeo en el Facebook de l’Ajuntament de Torrent, en el qual s’han presentat els propis protagonistes. El vídeo pot visionar-se en el següent enllaç: https://bit.ly/2d60uzf