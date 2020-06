Arriba la V Edició dels Premis a l’Excel·lència Professional d’Unió Professional de València

Connect on Linked in

El termini de presentació de candidatures romandrà obert fins al 22 de juliol a les 12 hores

Els Premis a l’Excel·lència Professional arriben a la seua V edició convertits en els guardons de referència dins del sector professional de València. El panorama plantejat per la crisi sanitària de la COVID-19 ha fet que aquest any 2020 estiga sent molt complicat per al conjunt de la societat, i especialment dramàtic també per al sector econòmic i empresarial. Per això, Unió Professional de València -entitat que reuneix 41 col·legis professionals de la província- vol retre homenatge, ara més que mai, als professionals que dia a dia contribueixen al creixement de València i dels qui, sens dubte, dependrà en una part molt important l’abast de la tan anhelada recuperació després d’aquesta crisi sanitària mundial.

La cinquena edició dels guardons ha sigut convocada hui a través d’una presentació online en la qual han participat, la presidenta de la institució, Auxiliadora Borja, i els líders de cadascuna de les categories que formen els premis. Borja ha començat el seu discurs agraint la labor dels professionals “als qui hem vist lluitar com ningú per a eixir d’aquesta situació en la qual ens trobem”.

“Ells han sigut i estan sent un exemple per a tots nosaltres” i, per això, “des d’Unió professional de València ens creiem en el deure de continuar secundant, com sempre hem fet amb aquests premis, als professionals valencians, perquè ara, més que mai, el mereixen”, ha afirmat la presidenta.

Enguany, a més, comptem amb líders de categories, empreses referents en l’excel·lència professional, els qui reforcen i representen els valors de cadascuna de les categories dels Premis. En aquest sentit, també han participat en la presentació, el director de Tirant lo Blanch, Salvador Vives, – líder de la categoria de Formació i Ocupació-; el CEO de Vicky Foods, Rafael Juan –Igualdad i RSC; el CEO de *Idai Nature, Carlos *Ledo -Innovació- i, finalment, el director general adjunt i director de la Territorial Est del Banc Sabadell, Jaime Matas -com a líder de la categoria d’Internacionalització-.

Tots ells han coincidit a destacar la importància de reconéixer l’excel·lència dels qui componen el teixit productiu de València, ressaltant la labor d’Unió Professional com a institució que conjumina totes les professions davant la necessitat de caminar junts per a seguir en el compliment del seu vertader objectiu que no és un altre que servir a la societat.

La gala de lliurament d’aquests prestigiosos guardons tindrà lloc el pròxim 15 d’octubre, si les condicions del moment ho permeten, i, com ja és tradició, serà en l’Edifici del Rellotge de l’Autoritat Portuària de València.

El termini de presentació de candidatures per a les quatre categories que formen els premis (Ocupació i Formació; Internacionalització; Innovació i Investigació; Igualtat i Responsabilitat Social Corporativa) ja ha començat i romandrà obert fins al dimecres 22 de juliol a les 12 hores.

Els Premis a l’Excel·lència Professional compten amb un amplie reconeixement en el món valencià, que a més aquesta avalat tant pels seus premiats (alguns exemples d’ells, la Dra. Ana Lluch, Casal de la Pau, Fundació ADEIT, EDEM, IVI, Fundació Alanna, …), com per les personalitats que componen el jurat any rere any. Els noms dels membres que compondran la taula del jurat en aquesta nova edició es coneixeran en les pròximes setmanes.

Enllaç a la landing page de la presentació de la V edició dels Premis a l’Excel·lència Professional: https://www.unionprofesionalvalencia.com/nueva/premios-landing/

Sobre Unió Professional de València

Unió Professional de València (UPV) és l’associació que conjumina les professions col·legiades a València. Va ser constituïda el 2 de novembre de 1993 amb la finalitat de coordinar les actuacions en temes d’interés comú de les professions titulades valencianes representades en l’Associació, defensar els valors característics d’aquelles professions i promoure el seu perfeccionament.

Actualment, està formada per 41 Col·legis Professionals de la província de València i reuneix més de 90.000 col·legiats de multitud de disciplines de tots els sectors.

Des d’Unió Professional de València s’advoca per fomentar i difondre el valor de la Col·legiació, i el plus que suposa per als professionals en termes de qualitat, deontologia i formació. A més, destaca el seu paper social a l’hora de procurar que els col·legis professionals tinguen present que estan al servei de la societat, realitzant una desinteressada labor d’orientació social i serveis assistencials recolzada en els coneixements tècnics de les respectives professions.