Arriba l’IX Gran Premi de Marxa en Ruta “Ciutat de Burjassot”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Club d’Atletisme Els Sitges de Burjassot i la Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana organitzen, amb el patrocini de l’Ajuntament de Burjassot des de la regidoria d’Esports, que dirigeix Juan Gabriel Sánchez, i la col·laboració de la Diputació de València i la Generalitat Valenciana, l’IX Gran Premi de Marxa en Ruta “Ciutat de Burjassot” el qual, a més, serà Campionat Autonòmic Escolar i Absolut de la Comunitat Valenciana. Es tracta d’una prova inclosa en el Calendari Oficial de la Reial Federació Espanyola d’Atletisme.

La cita esportiva tindrà lloc diumenge que ve 12 de gener, en l’Avinguda de Vicente Andrés Estellés, el transcorrent el circuit per l’avinguda exterior del Poliesportiu Municipal de Burjassot. Aquesta prova se celebrarà en el circuit d’1 Km, homologat per la RFEA, ajustat a la norma de la IAAF, per a recorreguts en carretera.

El Campionat Autonòmic serà decisori per a establir la Selecció Autonòmica que representarà a la Comunitat Valenciana en el Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques Sub16, i Sub18-Sub20, el qual es disputarà a Torrevieja el 23 de febrer.