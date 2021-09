Art al carrer i JIA tornen als carrers d’Alzira

Connect on Linked in

Més de 30 propostes artístiques interculturals

Hui s’ha presentat en roda de premsa la que serà la sisena edició d’Art al carrer i la cinquena del JIA, a la que han assistit l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, el regidor de cultura, Alfred Aranda, el tècnic de Cultura Jordi Verdú, la directora de la Casa de la Cultura, Elisa Torremocha i l’artista Toni Espinar.

Des de la regidoria de Cultura dinamitza la vida cultural de la nostra ciutat a través de múltiples intervencions i d’una gran varietat d’actes, alguns dels quals tenen lloc en edificis municipals com el Gran Teatre, la Casa de la Cultura o la Biblioteca Municipal i altres en les nostres places, carrers i parcs. “Sabem que la cultura és necessària perquè humanitza, beneficia la salut i ajuda a millorar la qualitat de vida; per això posem els mitjans possibles per a facilitar el seu accés a tots els alzirenys i les alzirenyes. Treballem per una ciutat solidària, amable, ben arrelada i respectuosa amb el medi ambient i les persones” ha manifestat l’alcalde de la ciutat Diego Gómez.

Art al carrer és un projecte cultural i participatiu ben consolidat que pretén universalitzar i apropar la cultura a totes les persones i que en 2021 arriba a la seua sisena edició.

“Volem que els alzirenys i les alzirenyes coneguen la diversitat cultural que existeix al nostre país i també al món, perquè la cultura no té fronteres. Durant aquest cap de setmana tindran ocasió de veure i viure, ben a prop, espectacles de gran qualitat de teatre, música, dansa, circ… que trobaran al centre històric de la Vila, a la plaça Major i al parc Pere Crespí” ha explicat el regidor de Cultura, Alfred Aranda.

També tornen les Jornades d’Il·lustració, que es fan al carrer Escoles Pies i les intervencions d’arts plàstiques en distints llocs de la ciutat, per cinquè any consecutiu.

Enguany s’han seleccionat espais més amples i ventilats que eviten les aglomeracions adaptades a les restriccions de la pandèmia de la Covid19.

PROGRAMACIÓ

El programa mostra una clara aposta per la interculturalitat i la barreja d’arts escèniques, de ritmes i d’estils, que sorprendrà el públic assistent, que a difereència de la passada edició no requerix reserva prèvia.

En Art al carrer participen artistes locals com Rosana Mira (actriu), Maria Belda (ballarina), Joan Amèric (cantautor), Maria Carbonell i Lucas Ibáñez (Jazz&Blues), Carles Belda, Bernat Cucarella i Xavi Sanchis (grup de percussió Panku). També la colla les Rabosses implicada en l’Aplec de dolçaines i tabals.

Entre les companyies valencianes es troben: Tramant teatre (Cullera), Josemi Syker (Paterna), Trócola circ (Alacant), Troupe Malabó (Castelló), el Conservatori de Dansa de València, Traiant dansa (València), Scura splats (Vila-real)…

D’àmbit nacional arriba Trocs Lucas (Madrid), Brincadeira i Guga and Silva (Barcelona), Chicharron Circo i Alas Circo (Córdova)…

I les companyies internacionals Kolektiv Lapso Circ (Itàlia) i The Black Blues Brothers (Kenia).

A les 5a. Jornades d’Il·lustració d’Alzira (JIA) tindrà lloc el Mercat de la Il·lustració que reunirà al voltant de 20 artistes que dibuixaran al moment i que la recaptació de la venda dels seus dibuixos estan destinades a l’Associació Espanyola Contra el Càncer. Enguany com a novetat el marcat començarà ja en horari de matí de 12 a 14 hores i continuarà per la vesprada des de 16 a les 21 hores.

Música en directe, desfilada de moda urbana, Taller de tipografia urbana (Mai Hidalgo i Disneylexya), Taller de màscares i samarretes experimental amb serigrafia (el Gat Cosmonauta)

Pel que fa a les arts plàstiques tenim tres intervencions:

La cara oculta del Gran Teatre. 3 murals (Toni Espinar), Ales de llibertat (Palillo) en col·laboració amb l’associació Gailes i l’Homenatge al Gran Teatre, obres que pintaran membres de l’Associació d’artistes plàstics i visuals d’Alzira i comarca.

La Casa de la Cultura ofereix l’exposició Art al carrer 2020, amb fotografies i elements artístics de la passada edició. Estarà del 21 al 28 de setembre.

“Amb el festival Art al Carrer i les Jornades d’Il·lustració d’Alzira, recuperem l’alegria i el ritme de la vida cultural que han estat minvat per la pandèmia i donem pas a una tardor plena de projectes entre els quals es troben els actes previstos amb motiu del centenari del Gran Teatre d’Alzira, la XXXIII edició dels PLCA i una programació cultural molt completa que fan d’Alzira un referent més enllà de la comarca i estem a l’espera de saber el resultat de la nostra candidatura a ser la Capital Cultural 2022”, afig el regidor.

A més en l’acte han agraït el treball i la implicació dels tècnics de cultura: Jordi Verdú, Óscar Valiente, Jorge Palau i Elisa Torremocha així del departament de comunicació, tots ells s’han bolcat en el seu treball aportant idees, recursos i entusiasme.º

http://www.alzira.es/alzira_vpm/contenidos/agenda/2021/10/Programa_de_ma_ART_AL_CARRER_2021.pdf