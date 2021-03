Art als pobles de València pel 8M

Connect on Linked in

Un total de 120 obres pengen dels balcons dels 15 pobles de València per reivindicar la igualtat de gènere en el marc del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones.

Es tracta de la mostra de pintura, il·lustració i fotografia ‘L’art al carrer’ cedida per l’associació Dones de Picanya amb les contribucions d’autors i autores que han intervingut en les huit convocatòries d’anys anteriors organitzades per l’entitat per visibilitzar el paper de les dones en la societat. La proposta es pot vore fins el pròxim dia 15 i forma part del programa d’activitats al voltant del 8M promogut per l’Ajuntament. La regidora d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, ha destacat el caràcter descentralitzat, participatiu i adaptat a les restriccions de la pandèmia d’esta iniciativa, amb què es pretén “generar reflexió en la ciutadania sobre els drets de les dones”.