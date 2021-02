Article d’opinió de Cristóbal Aguado Laza President d’ AVA-ASAJA en honor a José Vicente Aguado Tronchoni. Deixes un camp més unit

Connect on Linked in

Últimament al·ludim molt a l’esperit de la Transició per a posar de manifest la creixent crispació i dificultat que exhibeixen els partits polítics o les entitats socials per a aconseguir acords beneficiosos per al conjunt de la societat. En un escenari més delicat que l’actual, persones amb punts de vista en principi irreconciliables van donar una lliçó de diàleg i generositat per a construir una Espanya democràtica. En el sector agrari aqueix esperit també va bastir ponts fins al punt d’unir l’associacionisme entorn d’unes poques associacions amb una forta representativitat i una potent veu reivindicativa.



Si AVA i ASAJA s’han convertit en les organitzacions agràries de referència dins de la Comunitat Valenciana i d’Espanya, respectivament, és pel compromís, la lleialtat i la lucidesa prestada per agricultors com José Vicente Aguado Tronchoni, mort aquest dimarts pel maleït Covid-19. Mentre uns només veuen el seu melic i anteposen sempre els seus interessos personals al bé comú, uns altres com José Vicente han sabut mirar més enllà per a deixar-nos un camp més unit.



La seua va ser una vida bolcada al servei dels agricultors des dels primers anys de la seua joventut, quan no va dubtar a compaginar el dur treball agrícola amb càrrecs de màxima responsabilitat en la Germanor d’Agricultors del seu Picassent natal i en la Cambra Provincial Sindical Agrària de València. Un exemple del que estaria per vindre va ser la gestió que va protagonitzar a l’hora de modernitzar els camins rurals de la zona, una mesura pionera que va cridar l’atenció del mateix Govern.

Amb l’aparició de les primeres organitzacions agràries, José Vicente va ser una de les 17 persones que van signar l’acta fundacional de l’Associació

Valenciana d’Agricultors (AVA en les seues sigles inicials) en 1977. Quan anys després presidia una altra entitat, Joves Agricultors, va demostrar de quina pasta estava fet en renunciar a la seua butaca i impulsar la unió entre totes dues associacions valencianes. Fins a l’actualitat va continuar remant cap al desenvolupament i la consolidació de l’organització, bé com a membre de la Junta Directiva bé com a president de l’Associació Valenciana d’Agricultors Majors (AVAM). Fins a l’últim dia.



A nivell nacional la seua figura també va sobreeixir mitjançant l’aportació desinteressada a fi d’afavorir la constitució de l’Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA) en 1989, un procés gens senzill ja que va requerir la fusió del CNAG, CNJA i UFADE. Durant anys va representar a Joves Agricultors i a ASAJA en els fòrums comunitaris, tant en el COPA-COGECA com en el Comité Consultiu de Fruites i Hortalisses.

En reconeixement a la seua dilatada trajectòria va rebre en 1974 la Creu de Cavaller al Mèrit Agrícola i en 2012, coincidint amb el 35 aniversari de AVA-ASAJA, la Distinció Extraordinària. No obstant això, el major homenatge que tot el sector pot rendir-li és recordar, agrair i seguir la seua exemplar dedicació en defensa dels agricultors i ramaders.