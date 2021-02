Article d’opinió de VOX Alzira: I va veure la llum… i és verda

Connect on Linked in

Sembla increïble, però és cert, el Sr. Alcalde d’Alzira ha vist la llum i ha abraçat els designis de VOX, així és els alzirenys, hem sigut testimonis d’un esdeveniment que de ser creient el Sr. Alcalde podria tractar-se d’un miracle.

Aquest esdeveniment ha tingut lloc després que el Grup Municipal de VOX a Alzira presentara per Registre d’entrada una Moció per al seu debat al Ple de l’Ajuntament en la qual es demanava a l’Equip de govern que vist el desastrós pla de vacunació que està duent a terme per la Conselleria de Sanitat el nostre Ajuntament li cedira els locals de titularitat municipal i el seu personal per a ajudar al fet que la vacunació anara més ràpida, les propostes d’acord diuen el següent:

“PRIMER.- Posar a la disposició de les autoritats sanitàries espais i/o recintes públics del municipi per a la vacunació.

SEGON.- Posar a la disposició de les autoritats sanitàries, conformement a dret, quants mitjans materials i personals siguen requerits, i col·laborar activa i lleialment amb elles seguint els principis de cooperació administrativa i lleialtat institucional en l’execució de la campanya de vacunació en condicions de seguretat i eficàcia.

Aquesta Moció va ser presentada per Registre d’entrada ahir a les 10.00 del matí i cap a les 15.00 de la vesprada els Mitjans de comunicació afins al règim social comunista de l’Ajuntament anunciaven que el Sr. Alcalde anava a posar a la disposició de la Conselleria de Sanitat els locals de titularitat municipal i els recursos que pogueren derivar-se per a poder ajudar en el fallit pla de vacunació per al COVID – 19.

Érem conscients que aquest Govern era un conjunt d’idealistes sense més iniciativa que per a muntar saraus per als seus afins i que mancaven de qualsevol iniciativa pròpia per a poder suportar la funció de govern en temps difícils, però aquest “còpia i pega” ens confirma, a més, que no tenen cap vergonya a pretendre apropiar-se d’iniciatives de l’oposició sense ni si vulga canviar l’enunciat de la seua acció.

El cas és que en això de plagiar als governants d’extrema esquerra no els tremola el pols, els dona el mateix una tesi doctoral que una iniciativa de VOX.

Ens complau veure que l’Equip de govern local presa i fa seua una idea proposada per VOX, però ens agradaria més que aprovaren aquesta Moció que els hem presentat per al pròxim Ple perquè els ciutadans foren conscients que es poden arribar a acords deixant de costat el sectarisme inútil.

També podem traure una conclusió més d’aquest esdeveniment, i és que prenent com a pròpia aquesta idea per part del Sr. Alcalde ens dona a entendre que ell mateix i el seu Equip de govern reconeixen que el pla de vacunació que està duent a terme la Consejeria del “Botanic” és un fracàs tremend i que necessita de tota l’ajuda possible perquè es puga realitzar perquè els que ens governen en la Generalitat són incapaces.

En qualsevol cas des de VOX volem expressar la nostra alegria per l’adhesió del Sr. Alcalde a la nostra idea i li demanem que no es quede en un mer anunci com sol fer en moltes ocasions i això es plasme en un acord en ferm amb les autoritats de la Conselleria perquè, ja se sap, que les paraules se les emporta el vent i els hospitals de campanya també…….. però aqueix és un altre conte.

