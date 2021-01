Article d’opinió de VOX Alzira

Connect on Linked in

El començament d’un nou any és el moment en el qual ens parem un moment a pensar en el que ha succeït l’any que acaba i sobretot en el que desitgem que passe els pròxims 365 dies.

Des de VOX Alzira desitgem que el 2021 siga l’any de la recuperació, de la superació dels problemes que tenallen a la nostra ciutadania degut, en la seua majoria, a la crisi sanitària, econòmica i social que ha desencadenat la pandèmia.



La magnitud que aquesta crisi ha aconseguit, ha superat a gran part de la població, tant a treballadors com autònoms i empresaris, és molt difícil, per no dir impossible, que la majoria d’afectats puguen remuntar aquest caos sense ajuda i sense ordre.

Arribats a aquest punt és on se centra el major dels desitjos dels integrants de VOX Alzira, és tan simple com desitjar que el Sr. Alcalde i el seu Equip de govern es posen a fer el que haurien d’haver estat fent des de fa molt temps que és ni més ni menys que el seu treball, això és, governar.

I governar és prendre decisions, governar és encarar els problemes amb determinació, governar no és reaccionar a un problema, sinó evitar que succeïsca. No ens podem permetre un govern que viu en la inòpia, no s’assabenta del que ocorre al seu voltant, que realitza la seua labor des de l’anunci i amb posades en escena, no es pot pretendre ser un dirigent d’una ciutat com Alzira quan el màxim que anheles és que des d’altres institucions et traguen les castanyes del foc.



El conjunt dels ciutadans d’Alzira es mereix un govern que solucione els seus problemes o almenys, que es pose a això, el teixit productiu de la nostra ciutat veu amb sorpresa com en poblacions de la mateixa entitat que la nostra, els seus dirigents no deixen de prestar-los ajudes enfront del nostre Alcalde que el màxim que ha fet és ajornar pagaments, i aprovar amb el seu Equip un pressupost en el qual no es contempla una sola ajuda per als comerços el que no se sosté de cap de les maneres.



L’ostentació i la fanfàrria que exhibeix el nostre Alcalde en les celebracions estan fora de lloc en aquests moments, són moments en els quals l’exigència de la situació necessita de persones capaces i amb idees, en una paraula: de IMAGINACION, per a trobar les millors solucions.

Aquest és el nostre desig per a l’any que acabem de començar, que Alzira tinga el govern que es mereix, que treballe per als alzireños i que deixe de recordar-se de Santa Barbara només quan trona.