Article d’opinió Ricardo Belda VOX Alzira

El seu eslògan de moda: Tots units…. sense oposició

Si ens parem a pensar un moment i analitzem els règims totalitaris més influents de la història podem observar com sempre tenen un element en comú que els ha servit per a inculcar en la societat el seu pensament únic, aqueix element és la propaganda i dins d’aquesta eina ens trobem amb el seu exponent més sonor, escarit i eficaç com és l’eslògan.



L’eslògan és la fórmula més breu utilitzada per a la propaganda i publicitat, és directe, sense fissures i ferma, no obstant això, la seua traducció al castellà és crit de guerra.



Els règims més totalitaris ens han deixat exemples molt eloqüents de la utilització d’aquesta eina com per exemple el Pàtria o Mort!!! de l’inesgotable dictador Fidel Castro, frase que encara continua utilitzant el seu germà…..



I per si algun dictador es va caracteritzar per l’ús d’aquesta eina va ser El gran timoner (Mao Zedong) amb la seua Revolució Cultural que es porte per davant a milers i milers de represaliats amb enganys com la Campanya de les cent flors que no va ser una altra cosa que un ardit per a acabar amb els que opinaven diferent a ell.



Exemples més actuals però amb menys dedicació a l’hora de crear-los els tenim amb el Pa ́lante camarades…. de la dictadura bolivariana i la nomenclatura utilitzada pels fidels al règim de Corea del Nord a l’hora de referir-se a Kim Jong-un com el seu Estimat Líder.



Actualment, al nostre país, estem assistint a la deriva preocupant que està prenent el Govern d’extrema esquerra amb decisions que denoten un cert tic totalitari, i si això ho acompanyem amb la utilització massiva per part dels quals ens governen d’aquests eslògans dirigits a potenciar el seu pensament únic sobre els esdeveniments que afecten la nació, afig una mica més d’inquietud a la nostra societat democràtica.



No pretenc identificar uns governants amb uns altres però les analogies són evidents, la utilització per part del govern de Doctor Sánchez dels eslògans ha sigut, en els últims mesos, aclaparadora.



Si tirem una mica la vista arrere veiem que quan més refermaven les conseqüències del coronavirus units a la incompetència de l’executiu ens van començar bombardejant amb el “Est virus el parem units” * eslògan aquest que ha sigut un dels més eficaços ja que establia i demandava la unitat de tots els grups polítics enfront del virus, amb això van establir que qui no acatara les seues decisions estava en contra de la recuperació enfront de la pandèmia, o amb mi o contra tots.



Eixint del confinament ens van bombardejar fins a la sacietat amb “La Nova Normalitat”, per un cert eslògan que ja utilitze el Govern Comunista Xinés quan la desacceleració econòmica del 2012, amb aquesta frase el Govern intervencionista ens està dient com ha de ser tot, com ha de ser la nova societat, com hem de comportar-nos a partir d’ara…. en fi molt lliure i democràtic.



A continuació assistim al major dels errors propagandístics del Govern amb el “Eixim més forts” imagine que volent fabricar una entelèquia entorn de (A la



Comunitat Valenciana tenim la nostra versió amb el “Tots a una veu”)

que la recuperació anava a ser molt ràpida i que no ens anava a afectar en quasi res aquesta crisi sanitària i de gestió per part dels quals ens governen van voler induir-nos a pensar que tot anava a millor, però no és així ni molt menys, estem enfront d’una de les majors crisis econòmiques, socials i estructurals que ha patit el nostre país i no tarde a tornar-se en contra quan la societat ha començat a ser conscient del forat en què ens han ficat per no dir de les més de 50.000 persones que han perdut la vida. I com els ha donat a aquest govern d’incapaços per amagar els morts i no reconéixer les xifres reals, s’acte van convéncer que quasi ningú havia patit la pèrdua d’algun familiar i per això els va donar per dir allò tan altisonant de “No deixarem a ningú arrere”…., encara sort perquè si no hagueren sigut 100.000 o més.



Però no es desanimen, a bons totalitaris, a intentar influir en la consciència i l’opinió de la societat i segueixen amb la seua propaganda, ara veiem fins a la sacietat el “Espanya pot”, aquest ja denota una llavada de mans per part dels quals haurien de seguir al comandament d’aquesta crisi i llisquen la responsabilitat d’eixir d’aquesta en el conjunt dels espanyols ja que ells es veuen incapaços de donar solució a aquest desastre en què ens estan ficant.



Imagine que això de la propaganda i de l’ús dels eslògans tindrà una seguida ja que desafortunadament per a tots li trauen una rendibilitat política significativa i estarem atents a veure amb el fet que frase grandiloqüent ens ixen la pròxima vegada, tal vegada la pròxima campanya propagandística es basa més en les arts cinematogràfiques i ens fiquen més por amb alguna cosa com “Que la Força T’Acompanye” vist el desastre al qual ens dirigim.



O potser tiren més de l’ocurrència pàtria i ens solten alguna cosa així com “A la Merda!!!! ” com diria aqueix gran esquerp del seté art espanyol.

Però el més trist de tot és com va dir algú que va conéixer de prop els totalitarismes de l’última meitat del segle XX “Això durarà fins que se’ls acabe els diners, ….. dels altres.” I ens deixen una nació a la vora de l’abisme social i econòmic.

Protegim Espanya!!!