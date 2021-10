Article opinió Fernando Pascual – 1 d’0ctubre 90 anys de vot femení

Connect on Linked in

Hui és un dia per a la celebració, es complixen 90 anys de la consecució del vot femení en Espanya. Una fita històrica que va canviar el nostre país i ens apropa a les societats democràtiques occidentals. Esta consecució té nom propi Clara Campoamor, la protagonista principal d’aquella victòria.

Els socialistes alzirenys tenim el ferm compromís de posar en valor la memòria democràtica, donat a conèixer la nostra història i als seus protagonistes per així contribuir a l’enfortiment de la nostra identitat col·lectiva i la nostra cultura democràtica rica en valors i drets constitucionals.

Aconseguir el vot femení no va ser senzill. Va necessitar discrepàncies intenses i molts debats fonamentats en la convicció de caminar junts cap a la igualtat, en una època on quedava molt camí per recórrer per situar-nos on estem a hores d’ara.

Fa 90 anys en les Corts Generals s’estava forjant la Constitució de 1931 i el vot de la dona suscitava preocupació, dubtes i sospites, però afortunadament després d’un intens debat la raó es va imposar als prejudicis i es va poder conquerir el dret del vot femení.

L’1 d’octubre de 1931 marcà un abans i un després en la llibertat personal de les dones, que mai hi haguera s’haver-se qüestionat, igualant-nos a la majoria de demòcrates occidentals. La determinació de Clara Campoamor, diputada socialista, va ser determinant. La seua fèrria defensa del vot de la dona va conquerir la democràcia plena al nostre país.

Esta fita històrica va ajudar a millorar la nostra democràcia, a ampliar-la, a fer-la més digna i justa, fins al punt de situar a Espanya entre les democràcies més avançades del món.

La memòria de les dones és capital per a la memòria comú i estem a les portes de tres esdeveniments transcendentals que el Partit Socialista visibilitzarà i reconeixerà: la commemoració de l’1 d’octubre del 90 aniversari del vot de les dones; el 50 aniversari de la mort en l’exili de Clara Campoamor el 30 d’abril de 2022; i la celebració en 2023 del 90 aniversari de les primeres eleccions democràtiques que contaren amb el vot femení.

Estos tres moments històrics simbolitzen la igualtat entre dones i homes i encarnen els valors constitucionals que com democràcia plena deguem aclamar i celebrar per damunt de les lluites partidistes.

Des del PSOE d’Alzira celebrem l’1 d’octubre com una data marcada en roig al calendari, una data que va posicionar a la dona al lloc que li correspon.