Artistes del Centre de Perfeccionament de les Arts clausuren el curs acadèmic amb la gala ‘Noves Veus’

Interpreten pàgines d’òpera i sarsuela, acompanyats per l’Orquestra de la Comunitat Valenciana amb la direcció de Diego García Rodríguez

Les localitats per a aquest concert tenen un preu únic de deu euros per a totes les butaques de la Sala Principal

Artistes del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts clausuren el curs acadèmic amb la gala musical ‘Noves Veus’, que se celebra dijous vinent, 10 de juny, a la Sala Principal a les 20.00 h.

Les sopranos Aida Gimeno i Larisa Stefan, les ‘mezzosopranos’ Amber Fasquelle i Evgeniya Khomutova, els tenors Joel Williams i Jorge Franco, el baríton Oleh Lebedyev i el baix baríton Max Hochmuth, com a representants de la seua promoció, interpreten pàgines d’òpera i sarsuela d’alguns dels compositors més destacats dels dos gèneres amb l’acompanyament musical de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana.

Per a aquesta ocasió, debuta al pòdium de les Arts el jove director Diego García Rodríguez. El músic gallec és considerat com un dels nous valors en la direcció d’orquestra, amb una important experiència amb formacions d’Espanya, França i Anglaterra, així com incursions en el repertori operístic al Teatre Reial de Madrid o el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Bizet, Donizetti, Gounod, Massenet, Meyerbeer, Mozart i Verdi en l’apartat operístic, i Giménez, Luna, Sorozábal i Soutullo i Vert per a la sarsuela integren la nòmina de compositors amb què els joves artistes demostraran el domini dels diferents repertoris que han adquirit durant la formació a les Arts.

Al llarg de la gala, el públic podrà gaudir de peces tan populars com l’ària ‘Una furtiva lacrima’, de ‘L’elisir d’amore’ de Donizetti, la romança ‘No puede ser’ de ‘La tabernera del puerto’, de Sorozábal, i pàgines per a diverses veus com el concertant final de ‘Don Giovanni’, de Mozart, ‘Ah, dov’è il perfido’.

Les localitats per a ‘Noves Veus’ s’emmarquen dins de la línia de la programació ‘Les Arts és per a Tots’ amb un preu únic de deu euros per a totes les butaques de la Sala Principal.