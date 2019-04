Asfaltat i neteja viària, instal·lació de parcs i contenidors, i plantació d’arbres, entre les propostes de barris a Godella

Connect on Linked in

El darrer dimarts 9 d’abril es va celebrar al saló de plens de l’Ajuntament de Godella la segona de les assemblees per decidir en què s’invertiran els 40.000€ dels pressupostos participatius. Els veïns i veïnes dels distints barris del municipi presentaren les seues idees per millorar el seu espai més pròxim.

La regidora de Participació Ciutadana, Tatiana Prades, va informar que a partir del proper divendres 12 i fins el dimarts 30 d’abril es podrà votar per les propostes en la plataforma http://participa.godella.es/. Ací es podrà llegir una breu descripció de cadascuna d’elles –tant de barris com temàtiques- i mirar el vídeo amb l’explicació escaient.

Cada persona podrà votar un màxim de dos propostes. Per a això, s’haurà de donar d’alta en la plataforma, triant un nom d’usuari i contrasenya. Si ja ha participat en anteriors votacions, simplement caldrà que inicie sessió amb les seues dades.

Les propostes amb més vots seran avaluades pels tècnics municipals, que decidiran la seua viabilitat econòmica.

Abans, però, ja es poden consultar en el canal de Youtube de l’Ajuntament de Godella les propostes de l’assemblea temàtica i de barris: https://bit.ly/2WBBCqe.

Les propostes de l’assemblea de barris que es presentaren són les següents:

Cobrir els canals pluvials de la pujada a l’Ermita

Es proposa cobrir els xicotets canals pluvials que estan en la part dreta i esquerra de la pujada de l’Ermita amb la mateixa reixa que estan en els passos de vianants.

Plantació d’arbres en el carrer Arquebisbe Fabián i Fuero, en la vorera situada en Covazma

Aquesta zona està totalment exposada al sol i a l’estiu és molt calorosa. La plantació d’arbres podria pal·liar, en part, la situació actual.

Parcs

El parc de la Torreta de Misildo està fet un desastre. Es proposa la possibilitat de reformar-lo.

Contenidors de fem

Entre els carrers Maria Ros i Músic Caballer es proposa instal·lar un altre contenidor de fem.

Asfaltat de carrers

Es proposa asfaltar tots els carrers del municipi.

Repassar i pintar senyalització horitzontal de Campolivar

Es proposa tornar a pintar i repassar la senyalització horitzontal de Campolivar, posant l’accent principalment en passos de vianants en zones escolars i esportives. També cal millorar la senyalització en el sòl de Stops i encreuaments perillosos reforçant dues zones amb senyals lluminoses. És convenient avisar quan els tècnics vagen a visitar la zona per a pressupostar.

Neteja i arranjaments en llits fluvials en la zona de Campolivar i parc confrontant

Es proposa realitzar neteja i adequació de dos barrancs per a evitar inundacions. D’una banda, en el barranc al costat del carrer Sauces: demolir el pont vell en desús, reparar el pont de travesses que va des del carrer Sauces al carrer Begonias, i reparar la font al costat de l’antic retén. I, d’altra banda, en el barranc de Frares amb Avinguda Sauces: neteja i retirar enderrocs per a permetre pas de l’aigua, i netejar la zona per a permetre l’accés per als vianants.

Garatge municipal

A causa de l’escàs aparcament que hi ha en el municipi, es proposa la construcció o habilitació d’un lloc on es puga aparcar i que siga de titularitat municipal.