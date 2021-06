Asleuval “para taula” informativa a Burjassot en la Setmana Europea contra la Leucèmia

Connect on Linked in

Portaven molts mesos a casa, com tots i hui, per fi, han pogut tornar a eixir per primera vegada a “parar taula”. Amb motiu de la Setmana Europea contra la Leucèmia, ASLEUVAL, l’Associació per a la lluita contra la Leucèmia de la Comunitat Valenciana, ha muntat una taula informativa aquest matí de dimecres, dia de mercat, a les portes del Consistori. Des de les 10 h, voluntaris i voluntàries de ASLEUVAL han estat a la disposició dels ciutadanes i ciutadans per a informar-los sobre què és ASLEUVAL, quins són els seus objectius i principals accions com a associació d’ajuda i suport a pacients i familiars de leucèmia, com contactar amb l’entitat o com fer-se soci o sòcia.

Aquesta taula informativa ha arribat a Burjassot després que, la setmana passada, ASLEUVAL, de la mà de Miguel Ángel Cano i Pepa Merino, secretari i voluntària de l’entitat, mantingueren una reunió amb l’alcalde, Rafa García i la regidora de Sanitat, Isabel Mora amb l’objectiu de donar-se a conéixer i d’establir possibles vies de comunicació i col·laboració entre l’entitat i l’administració local.

ASLEUVAL naix l’any 1992, creada per un grup de pacients amb leucèmia que, després de finalitzar els tractaments i viure en primera persona el buit assistencial en l’àrea psicosocial, decideixen organitzar-se per a posar en pràctica projectes que ajuden a cobrir necessitats del conjunt pacient-família. Actualment ASLEUVAL a València cuneta amb un pis d’acolliment, una treballadora social, un gabinet psicopedagògic, servei de fisioteràpia i acompanyament i assessoria als malalts afectats per la leucèmia.