Astre Torrent va organitzar una trobada per a revelar els secrets del satèl·lit

Amb motiu de la celebració de la Nit Internacional de l’Observació de la Lluna que organitza la NASA tots els anys, l’Associació Astronòmica de Torrent, Astre Torrent, va convocar la nit del passat dissabte 16 d’octubre una trobada per a l’observació del satèl·lit, en la passarel·la del Parc Central.



Malgrat els inconvenients que va portar la inestabilitat del clima i les condicions en què va haver de desenvolupar-se l’observació, la convocatòria va tindre una gran acceptació i es va produir una interessant reunió de gent interessada en l’astronomia i amb ganes d’explorar l’astre veí.



El regidor de Medi Ambient, Francisco José Arnau, que també va ser present en aquest esdeveniment ha explicat que “aquesta trobada entre aficionats a l’astronomia és una mostra de les reunions que organitza habitualment Astre Torrent, entre les quals s’inclouen activitats dirigides als més xicotets amb l’objectiu de divulgar coneixements i impulsar l’afició per l’observació del firmament, per la qual cosa des de l’ajuntament donem suport a iniciatives com aquesta per a fomentar entre els més joves l’afició pels continguts científics”.