Aterra el catorzé vol noliejat per la Generalitat Valenciana amb material sanitari

ElS 14 vols noliejats per la Generalitat han transportat un total de 456 tones de material

Un nou vol amb 50,8 tones de material sanitari de protecció se suma als tres avions aterrats durant el passat cap de setmana

Un nou vol, carregat amb 50,8 tones de material de protecció per al personal dels centres sanitaris i sociosanitaris de la Comunitat Valenciana, ha aterrat a València.

Es tracta del catorzé avió noliejat per la Generalitat, dins de l’Operació Ruta de la Seda, per a cobrir les necessitats ocasionades per la pandèmia de la COVID-19.

La càrrega transportada per aquest nou vol està composta per 139.800 màscares FPP2,

215.576 equips de protecció individual (EPI) i 30.000 ulleres de protecció.

El total acumulat fins ara amb els 14 vols contractats per la Generalitat suma 456 tones distribuïdes en 17,7 milions de màscares, 7,2 milions de guants, 1,1 milions de bonics EPI,

597.600 ulleres de protecció, 20.000 termòmetres i 50.000 bates.