Auditori de Torrent obri la seua temporada teatral amb Cayetana Guillén Cuervo

L’actriu protagonitza ‘#Portes obertes’, un text inspirat en els atemptats de 2015 en París



París està immers en el caos. Diverses bombes han esclatat provocant desenes de morts. La ciutat està voltada. Els carrers, tallades. El transport públic no funciona. Davant el col·lapse, veïns del centre de la ciutat conviden a les seues cases als quals han quedat atrapats. Julie també ofereix el seu apartament. Quan obri la porta, es troba amb un jove que l’enfronta als seus prejudicis. Què ocorre quan el temor s’obri pas en les nostres vides? Des de l’exterior, arriben els laments d’una ciutat ferida. A l’interior, se succeeixen els silencis, les confessions, la tendresa inesperada i, també, les mentides. Massa mentides.

“Mentre els carrers respiraven pànic, impotència i perplexitat, en Twitter va començar a circular una etiqueta: #portesouvertes. Molts parisencs oferien la seua casa als quals havien quedat atrapats en alguna part de la ciutat i no podrien tornar a la seua. Portes obertes. Tan simple. Tan immens. Cal tindre molt de valor per a obrir aqueixa nit les portes de la teua casa. Per a conjurar el dolor i la por i no parapetar-te en la barricada de l’egoisme. Cal estar tossudament resolt a continuar tendint la mà a la solidaritat, a la fraternitat.” Aquest és un fragment de l’article que Emma Riverola va escriure en El Periódico el 17 de novembre de 2015, hores després dels atemptats de París. I és el punt de partida de “#Portes obertes”. Què ocorreria si en obrir la porta apareguera el rostre de l’amenaça? Aquesta obra és el fruit d’innombrables interrogants. Obrir la porta i enfrontar-se a tots els dubtes, totes les contradiccions, tots els temors i els prejudicis. Un diàleg a la frontera de la por, ací on víctima i botxí es confonen. També el lloc on es gesta el dolor. I l’esperança.



Interpretada per Cayetana Guillén Corb i Ayoub El Hilali, sota la direcció d’Alex Folk, “#Portes Obertes” parla d’un dels grans conflictes del món actual, el terrorisme islamista. És un conflicte que coneixem de prop, que hem patit, sobre el qual hem llegit, del qual tenim opinió. Possiblement algunes de les nostres opinions estan fonamentades en tòpics i prejudicis. Aquesta obra posa en qüestió aqueixos tòpics i prejudicis, en un dialogue entre dues persones, membres de les dues comunitats enfrontades. No sabem d’ells més del que ens compten i el que ens compten està ple d’interrogants.

La representació tindrà lloc el divendres 8 d’octubre de 2021 a les 20.30 h.