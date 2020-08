Augmenta el reg als parterres del parc de l’Alquenènciad’Alzira dins del pla d’emergència per les elevades temperatures

Connect on Linked in

Alzira compta amb una gran quantitat de zones enjardinades, sent la més extensa la del parc de l’Alquenència, un quilòmetre quadrat de vegetació que cal cuidar de manera especial en esta època de l’any on les temperatures són molt elevades.



Per a mantindre en condicions tota la vegetació del parc s’està procedint a dur endavant una mesura d’emergència consistent en regar per mitjà de l’estil ‘manta’ tots els parterres. Este sistema de reg només és aplicable en circumstàncies especials com en estos dies de calor.



“Un dels objectius des que vam accedir a les tasques del govern municipal va ser incrementar el nombre d’arbres a la ciutat, així com la preservació, potenciació i posada en valor de totes les zones verdes i rotondes d’Alzira. Crec que estem aconseguint tindre una ciutat molt més verda, cuidada i amb molta més vegetació, encara que per açò cal realitzar un treball constant i ferm per part de la Regidoria de Serveis Urbans i lNDITEC, l’empresa del manteniment dels parcs i jardins d’Alzira”, segons ha manifestat Fernando Pascual, regidor encarregat de l’àrea.



Com que encara queden dies d’estiu i les temperatures poden elevar-se puntualment més dels valors habituals, tant des de la Regidoria de Serveis Urbans com d’INDITEC, estem preparats per realitzat actuacions puntuals i d’emergència per a evitat que els arbres i plantes del nucli urbà patisquen les inclemències de les elevades pujades de temperatura.