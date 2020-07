Augmenten les peticions de celebració de bodes en l’Ajuntament de Picassent per al mes de juliol

Print This Post

Després del confinament moltes parelles han decidit avançar la seua boda. Les bodes afectades per l’estat d’alarma s’ajornaren totes menys una que va ser celebrada per l’alcaldessa el passat mes d’abril.



Una vegada finalitzat l’estat d’alarma i amb l’entrada en la nova normalitat, en l’Ajuntament de Picassent s’estan rebent nombroses peticions de celebració de matrimoni donada la incertesa de l’evolució de la pandèmia en els propers mesos. Parelles que tenien previst casar-se en els mesos pròxims han decidit avançar la cerimònia aprofitant que ja tenien el seu expedient enllestit. Però, així i tot, cal destacar que durant el confinament l’alcaldessa de Picassent, Conxa García, va casar a una parella que decidí no ajornar la seua boda, ja que únicament tenien previst que els acompanyaren els testimonis. La boda es va celebrar en el saló de plens.



“Tot i les circumstàncies, segons la normativa dictada pel decret de l’estat d’alarma i respectant les estrictes normes de seguretat, es va poder celebrar el casament d’una parella de la població el passat 25 d’abril, un fet que aportà una nota positiva en tot allò que ha suposat el confinament”, afirma l’alcaldessa, Conxa García.



En tot el que portem d’any, s’han celebrat un total de 12 casaments i 3 que hi havien previstes s’han ajornat. I durant l’estat d’alarma se celebraren dos bodes, una el mateix dia en que es va decretar, el 14 de març i altra el 25 d’abril. Per a la resta de 2020 hi ha previstes un total de 9 bodes, de les quals, un total de 6 se celebraran en este mes de juliol.