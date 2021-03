Aula Mentor Almussafes convoca una nova tanda de cursos gratuïts en línia

Print This Post

Iniciació a la Física, Introducció a la Ciberseguretat o Emprenedoria Digital són algunes de les disciplines proposades

Les inscripcions poden realitzar-se fins al 6 d’abril per telèfon o correu electrònic

Aula Mentor Almussafes ha obert el termini per a la inscripció en set nous cursos en línia gratuïts que començaran a impartir-se el pròxim 12 d’abril. Des d’ahir, dijous 25 de març, i fins al pròxim dimarts 6 d’abril, les persones interessades han de contactar amb l’Ajuntament per telèfon (96 178 51 10) o correu electrònic (almussafes@aulamentor.es) per a dur a terme el procés de matriculació. En aquesta nova convocatòria es proposen els cursos ‘Iniciació a la física’, ‘Introducció a la Ciberseguretat’, ‘Introducció a la Internet de les coses’, ‘Emprenedoria Digital’, ‘Linux Essentials (v.1.)’, ‘Iniciació al Salesforce’ i ‘Administrador de Salesforce’. El projecte, promogut pel Ministeri d’Educació i l’Ajuntament, es desenvolupa “amb l’objectiu d’estimular i incentivar l’acostament a sabers pels quals sentim inquietud o considerem que poden acostar-nos una mica més al lloc en el qual volem estar a nivell professional”, assegura l’alcalde i regidor d’Ocupació, Toni González.

L’Ajuntament d’Almussafes continua apostant per la formació com un dels principals vehicles per a ampliar els coneixements de la ciutadania i les seues possibilitats d’inserció laboral. Entre les nombroses iniciatives desenvolupades en aquest sentit, es troben el projecte Aula Mentor Almussafes, iniciativa promoguda pel Ministeri d’Educació i Formació Professional en col·laboració amb la Regidoria de Joventut del municipi mitjançant la qual es proposen cursos sobre diferents matèries.

Ahir, dijous 25 de març, i fins al pròxim dimarts 6 d’abril, les persones majors d’edat interessades a ampliar la seua formació en alguna de les disciplines plantejades pel programa poden realitzar les seues inscripcions telefonant al Centre d’Informació Juvenil (96 178 51 10) o enviant un correu electrònic a almussafes@aulamentor.es amb les dades personals i el curs en el qual s’està interessat o interessada.

En aquesta nova convocatòria del projecte, que facilita la formació en línia gratuïta, no reglada, flexible i amb tutorització personalitzada, el Govern d’Espanya i l’Ajuntament d’Almussafes proposen un total de set cursos amb places limitades que s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció. Concretament, en aquesta ocasió s’impartiran els tallers ‘Iniciació a la física’, ‘Introducció a la Ciberseguretat’, ‘Introducció a la Internet de les coses’, ‘Emprenedoria Digital’, ‘Linux Essentials (v.1.)’, ‘Iniciació al Salesforce’ i ‘Administrador de Salesforce’. Tots ells començaran el 12 d’abril. Les persones que superen amb èxit aquests itineraris formatius, que no inclouen exàmens presencials, rebran un certificat d’aprofitament o assistència.

“La formació és essencial per a continuar creixent com a persones i per això intentem que la població tinga a la seua disposició un ampli ventall de propostes, unes creades directament pel consistori i altres en col·laboració amb altres institucions, però totes nascudes amb l’objectiu d’estimular i incentivar l’acostament a sabers pels quals sentim inquietud o considerem que poden acostar-nos una mica més al lloc en el qual volem estar a nivell professional”, explica l’alcalde i regidor d’Ocupació, Toni González.

La duració de cada curs és variable, atés que depén del grau de dedicació, disponibilitat i flexibilitat de l’alumnat i en finalitzar el mateix s’expedeix un certificat d’aprofitament que acredita el nombre d’hores de formació.

Catàleg

En aquesta ocasió, tots els itineraris excepte un estan relacionats amb la tecnologia. Així, ‘Emprenedoria Digital’ proposa l’aprenentatge de qüestions relacionades amb les actituds, comportaments i habilitats comercials necessàries al segle XXI. ‘Linux Essentials’ aprofundeix en el maneig d’aquest sistema operatiu. ‘Introducció a la Ciberseguretat’ acosta a l’alumnat les amenaces i la manera de protegir la privacitat en línia. ‘Introducció a la Internet de les coses’ dóna algunes de les claus més destacades per a la interconnexió digital d’objectes quotidians amb la xarxa i els dos cursos sobre Salesforce expliquen el funcionament d’aquest conjunt de programes per a gestionar la relació de les empreses amb els seus clients. Finalment, en ‘Iniciació a la Física’ s’estudien els conceptes i principis fonamentals del mètode científic, la cinemàtica, la dinàmica i les diverses formes d’energia.