Aules COVID-19 a Carlet

Els primers centres educatius carletins ja compten amb els purificadors amb filtres HEPA. Al llarg de les pròximes setmanes es rebran un total de 26 purificadors. El col·legi Sant Bernat amb 7 i el Bosch Marín amb 3 són els primers que disposen d’este sistema, durant els pròxims dies n’arribaran 6 al CEIP Juan Vicente Mora, 5 a l’IES Eduardo Primo i 5 més a l’IES 9 d’Octubre.

En concret, són purificadors d’aire portàtils amb filtres HEPA H13 que garantixen la qualitat de l’aire, ja que filtren tot tipus de partícules en l’ambient, incloses les del Sars-Cov2, i es destinaran a aquells espais habilitats de manera extraordinària per la pandèmia del coronavirus per a fer classe. En el cas de col·legis com el Bosch Marín, que compta amb espais ben ventilats, els purificadors s’han distribuït en les aules d’infantil, on els grups de xiquets i xiquetes no porten mascareta.

Estos equips tenen com a missió fer circular l’aire de l’estança a través de filtres formats per fibres molt eficients que retenen els virus, els bacteris i altres partícules en suspensió com ara la pols i el pol·len. Com que estos equips garantixen un filtratge eficient de l’aire de l’aula en el termini aproximat d’una classe, poden ser utilitzats de manera alternativa per dos aules, amb la qual cosa es garantix la filtració d’ambdues.