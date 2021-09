AUMSA sol·licita 6,1 milions per a la construcció d’habitatges de lloguer assequible del Pla Estatal d’Habitatge

Print This Post

La regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana que dirigix la vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha sol·licitat, a través d’AUMSA, 6,1 milions d’euros a la convocatòria d’ajudes a la construcció d’habitatge en lloguer assequible que ha llançat la Generalitat Valenciana i que estan establides en el Pla Estatal Habitatge 2018-2021. Des de la regidoria s’ha posat en valor que “la coordinació entre les administracions permetrà ampliar el parc d’habitatge assequible a la ciutat, sobre el qual ja està treballat el Govern d’Espanya amb la creació de més de 400 habitatges públics per al lloguer a preus assequibles en l’antiga caserna d’Enginyers i altres 600 en l’antic parc d’Artilleria”.

Amb la sol·licitud d’estes ajudes, AUMSA aspira a finançar la construcció de sis edificis entre els quals es troben els del carrer Tapineria i Soguers, en el centre, i altres quatre en la zona d’expansió de l’avinguda dels Tarongers, el carrer Hortolanes, carrer de les Moreres i carrer Barraques del Figuero. En total, es tracta de 213 vivendes i esta ajuda servirà per a potenciar el Pla d’Habitatge de AUMSA. El mes d’agost passat, l’empresa municipal va rebre llicència per a la construcció de 184 habitatges de lloguer assequible en tres edificis de nova planta, per al que comptarà amb una inversió de més de 23 milions d’euros.

La concessió d’estes noves llicències suposa un impuls a l’execució del Pla d’Habitatge d´AUMSA ja que suposa que estaran en marxa el 63 per cent dels 323 habitatges que contempla executar. Des del departament que dirigix Sandra Gómez han explicat que es destinaran a lloguer assequible, principalment, per a joves i famílies en situació de vulnerabilitat. Totes elles tindran la certificació d’eficiència energètica A i el certificat BREEAM.

Així mateix, el Pla d’Habitatge d’AUMSA compta amb l’ajuda del Banc Europeu d’Inversions de la Unió Europea (UE), que va concedir a l’Ajuntament de València 27 milions d’euros per a construir i rehabilitar habitatge social, de consum energètic quasi nul i lloguer assequible. Sandra Gómez va destacar en la signatura d’este acord “l’impacte en l’ús de de més de 450 llocs de treball per any, durant la fase de construcció”.

Igualment, vicealcaldessa va explicar que estes inversions “suposaran un augment d’un 54% del parc actual d’habitatge públic social i assequible, en règim de lloguer d’AUMSA”, va apuntar que “crearem nous llocs de treball i ampliar l’oferta d’habitatge assequible, inclusiva i energèticament eficient”, i va assenyalar que estes actuacions també s’emmarquen en la “lluita en favor de l’acció climàtica, i la incorporació de criteris d’igualtat de gènere i d’igualtat social”.