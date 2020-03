AUPA exigeix al Govern moratòria d’impostos, cessament de quota i ajudes per a autònoms

Print This Post

L’associació Autònoms Units per a Actuar recorda que pel tancament forçós moltes pimes no tindran ingressos durant mesos

Madrid, 16 de març 2020.- L’associació d’Autònoms Units per a Actuar (AUPA ), ha exigit al Govern que adopte mesures reals per a pal·liar la situació de milers d’autònoms per la crisi sanitària del coronavirus, entre elles la moratòria d’impostos fins que se supere la crisi, la suspensió de la quota de la seguretat social i l’establiment d’ajudes davant el cessament transitori de l’activitat.

AUPA exigeix així mateix que es regule per Reial decret que les companyies subministradores de serveis essencials com les d’energia i telecomunicacions, realitzen una moratòria en els cobraments dels cicles facturats durant el temps de tancament, i “una vegada puguem, obrir, prorrategen aqueixes factures, sense cap mena d’interés o recàrrec, per un temps mínim de 6 mesos”, explica la presidenta de l’entitat, Olaia Muñoz Fernández.

A més, des de l’associació es considera imprescindible que s’habiliten ajudes econòmiques perquè molts autònoms puguen obtindre uns ingressos similars al SMI amb els quals “mantindre a les nostres famílies i les nostres llars mentre els nostres negocis continuen tancats, igual que s’està ajudant a qualsevol altre treballador”.

Una altra de les peticions de AUPA és que s’establisca que els costos de les baixes per malaltia del COVID-19 dels empleats siguen a càrrec de la Seguretat Social des del primer dia, eximint de qualsevol cost a l’ocupador. A això se sumarien ajudes i facilitats per a la contractació de substitucions i poder cobrir aquestes baixes.

Per als representants dels autònoms s’hauria de crear un llistat regional, municipal i local de tots aquells negocis que romanguen oberts amb la finalitat que des dels serveis sanitaris se’ls dispense material de protecció (màscares, guants i gels) a tot el personal que estiga treballant durant el temps que dure aquest confinament

Així mateix, reclamen “subvencions a fons perdut que permeten reflotar els negocis i recuperar la confiança dels consumidors i dels nostres clients una vegada passada la crisi”.

Recorden que els autònoms, a causa de l’obligació d’un tancament forçós, es queden sense cap mena d’ingrés. Per a AUPA les mesures que s’han pres fins ara són insuficients perquè es limiten a ajornaments i préstecs, que suposa “més endeutament per a unes economies afeblides, i que ens deixaran més febles i impediran la recuperació i l’activitat econòmica”.

La pressenta de l’associació ha demanat que “no es discrimine a l’autònom i es tinguen en compte les seues necessitats reals”. Així mateix, ha oferit la col·laboració de AUPA “en aquelles mesures que puguen beneficiar a la ciutadania, a l’economia, i al ràpid restabliment de l’activitat comercial i la normalitat”.

És una associació sense ànim de lucre i apolítica, amb 43 seus en tot el territori nacional i 60.000 seguidors en xarxes socials. Aquest moviment va començar en 2017 arran de la contestació generada entre el col·lectiu professional l’aprovació de la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom de juny d’aqueix any.