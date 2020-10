AVA-ASAJA aconsegueix que la Conselleria prorrogue un any més l’ajuda agroambiental de l’arròs

Connect on Linked in

L’organització valora les modificacions del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) per a 2021 però lamenta que des de 2014 només porta executat un 34% dels fons

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) aconsegueix que la conselleria d’Agricultura prorrogue un any més la línia d’ajuda agroambiental de l’arròs, a través d’una modificació en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020 emmarcat dins de la Política Agrícola Comuna (PAC). Aquesta mesura permetrà que els arrossers valencians perceben en 2021 una partida de 6.700.000 euros per al manteniment del cultiu de l’arròs sota els màxims estàndards de sostenibilitat mediambiental i sense els quals, afirma l’organització agrària, la rendibilitat dels productors s’haguera vist seriosament amenaçada perquè els actuals preus en origen no permeten cobrir per si sols tots els costos de producció.

AVA-ASAJA havia advertit al departament agrari de la Generalitat Valenciana que els retards que estan havent-hi en el si de la Unió Europea per a reformar la PAC 2021-2027 provoquen que molts dels compromisos inclosos en els PDR autonòmics caduquen ara, de manera que el seu manteniment depén de la voluntat política de les administracions.

A petició de l’associació que encapçala Cristóbal Aguado, la conselleria d’Agricultura també efectuarà noves convocatòries de l’ajuda a la producció ecològica, tant en conversió com en manteniment, i incrementarà el pressupost a les ajudes a zones de muntanya. Part d’aquests diners provindrà de línies poc sol·licitades, com el foment de sistemes agraris d’interés per als ocells esteparis, que la pròpia conselleria reconeix que no ha tingut èxit.

Per contra, AVA-ASAJA critica que Agricultura reduirà la partida destinada a les ajudes a les inversions agràries (plans de millora) i considera il·lògic el seu argument esgrimit que en la convocatòria de 2018 no es va esgotar el pressupost lloc que en la convocatòria de 2020 han faltat fons per a beneficiar a tots els sol·licitants.

AVA-ASAJA lamenta així mateix que el percentatge d’execució de les ajudes incloses en el PDR de la Comunitat Valenciana 2014-2020 tan sols aconsegueix el 34% (153 milions executats d’un total previst de 450 milions). Crida l’atenció l’escàs grau de pagaments en partides com a plans de millora (11%) o la gestió forestal sostenible (14%). La Generalitat Valenciana se situa així per davall de la mitjana espanyola i europea en l’execució d’aquests fons agraris.

El responsable de la sectorial de l’Arròs de AVA-ASAJA, Miguel Minguet, valora que la conselleria d’Agricultura haja atés algunes de les principals reivindicacions del sector: “La pròrroga de l’ajuda agroambiental de l’arròs era una mesura absolutament necessària per a garantir la rendibilitat dels productors, que repercutirà tant en el manteniment del cultiu com en la preservació dels parcs naturals en els quals es cultiva. Però no tot han sigut bones notícies i cal continuar millorant el PDR autonòmic per a dotar de suficients diners aquelles partides més demandades com és el cas dels plans de millora”.

Crema de la palla de l’arròs

Davant l’inici de les cremes de palla en arrossars del parc natural de l’Albufera, Minguet posa l’accent en la prioritat de retirar tot el residu que siga possible i a cremar la resta que no puga ser retirat, establint per a això un calendari organitzat i pensat per a causar les mínimes molèsties a la societat, a més de destinar els màxims esforços per a desenvolupar a curt i mitjà termini la tecnologia necessària que permeta ampliar la retirada de la palla. “Els agricultors, com a part de la societat, sabem que es tracta d’un problema greu i volem que s’habilite una solució des del punt de vista social”, sosté.