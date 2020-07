AVA-ASAJA acusa a Planas de “cínic” en afavorir menys aranzels a l’arròs de Vietnam

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Ministeri d’Agricultura, a través d’una fitxa sectorial inclosa en el seu Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna (PAC), reconeix que “la Unió Europea ha estat marcant rècords històrics d’importacions d’arròs”, sobretot procedents de països asiàtics, que “estan afectant la competitivitat de les nostres exportacions ja que aquests arrossos estan posicionant-se en el mercat europeu a preus molt competitius”.

Aquest informe del Ministeri revela que els costos de producció de l’arròs espanyol ascendeixen a 3.851 euros per hectàrea (€/Ha) i des de 2012 han augmentat un 17,7%. A la vista d’aquestes conclusions oficials, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) acusa el Govern central i especialment al ministre d’Agricultura, Luis Planas, d’impulsar nous acords comercials amb Vietnam i Mercosur malgrat admetre que les concessions aranzelàries que contemplen empitjoraran la competència deslleial i la crisi de rendibilitat dels arrossers espanyols i valencians.

Ava manifesta que esta estratègia no sols posa en perill el manteniment d’un cultiu emblemàtic i fonamental per a la conservació de parcs naturals amb alt valor ecològic, sinó que també suposa un frau majúscul per als consumidors europeus”.