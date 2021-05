AVA-ASAJA adverteix de l’expansió de la taca foliar del caqui per les resistències als fungicides

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) exigeix a la Generalitat Valenciana i al Govern central que redoblen els seus esforços en la investigació i l’autorització urgent de nous formulats per a evitar l’expansió de la taca foliar del caqui (Plurivorosphaerella nawae) en les pròximes campanyes.

L’organització agrària adverteix de les nefastes conseqüències que amenaça amb provocar aquest fong en el cultiu després que tècnics de la conselleria d’Agricultura informaren, durant una jornada fitosanitària organitzada per AVA-ASAJA en la Finca Sinyent, que en 2019 van detectar greus resistències enfront del grup de fungicides estrobirulinas –Azoxistrobin i Piraclostrobin– en diversos termes de la Ribera Alta (Alzira, Benimuslem, Guadassuar i Massalavés) i que en 2020 comprovaren l’extensió d’aquestes fallades de control a la majoria de les zones productores de caqui de la província de València.

Tant és així que molts agricultors no van aconseguir reduir la presència de la taca foliar del caqui en les seues parcel·les malgrat incrementar el nombre d’aplicacions, la qual cosa a més va comportar un major impacte ambiental i un sobrecost econòmic. De cara a la present campanya, la conselleria recomana fins i tot evitar l’ús de *estrobirulinas o limitar el seu ús com a màxim a una sola ocasió per campanya, mesclant el producte amb un altre fungicida de diferent grup.

AVA-ASAJA considera més necessari si cap la posada a la disposició de noves alternatives perquè de les altres matèries actives fitosanitàries que encara estan autoritzades –Difenoconazol, Bacillus subtilis i Mancozeb– aquesta última ja té data de caducitat: el pròxim 4 de gener de 2022 estarà prohibit el seu ús.

D’altra banda, el cultiu s’enfronta a una incidència sense precedents de *cotonets i mosques blanques que en l’últim exercici van elevar el desaprofitament de caquis a peu de camp fins a les 85.000 tones. En aqueix sentit, l’associació també demana la posada en marxa d’estudis sobre la funció que exerceixen les formigues en la propagació d’aquestes plagues i, en el seu cas, l’obtenció de substàncies que reduïsquen la població de tals insectes.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, avança que “el caqui valencià travessa una situació d’emergència sanitària que posa en perill la seua mateixa supervivència. És un exemple especialment significatiu del mal que ho estan fent els nostres polítics en matèria de sanitat vegetal. Cap fruita perd tants quilos en el camp per culpa de no disposar de solucions contra les plagues i malalties. La conselleria d’Agricultura (IVIA) va aconseguir trobar eines de control quan es va detectar un primer brot de taca foliar fa diversos anys, però les restriccions fitosanitàries ens han anat llevant armes i eficàcia. Si no s’aconsegueixen alternatives, les resistències seran més fortes i la taca foliar podria suposar una autèntica catàstrofe”.

Menys exigències i més investigació

El Govern acaba d’aprovar un reial decret que podria introduir noves exigències en les condicions d’emmagatzematge, comercialització, control oficial i autorització d’assajos amb productes fitosanitaris. Davant aquesta imminent normativa, Aguado lamenta que “la nostra classe política sembla més preocupada per complicar la vida als agricultors que per facilitar-la. El Pacte Verd contempla retallades de matèries actives i de fertilitzants absolutament inassumibles mentre no dote al sector d’alternatives sostenibles i eficaces. El Pacte Verd passa per salvar els cultius de les plagues i malalties. Perquè sense cultius, sense agricultura, Europa ni podria preservar la sostenibilitat mediambiental, ni lluitar contra el canvi climàtic, ni garantir la sobirania alimentària a tots els ciutadans europeus”.