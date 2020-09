AVA-ASAJA adverteix que la política fitosanitària provoca un desaprofitament alimentari rècord en el camp valencià de 450.000 tones

Print This Post

Amb motiu de la declaració per part de les Nacions Unides del Dia Internacional de Conscienciació sobre la Pèrdua i el Desaprofitament d’Aliments, 29 de setembre, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) adverteix que el desaprofitament alimentari no és només un problema en la fase de la distribució i el consum, sinó que ja es produeix i creix de manera alarmant a peu de camp.

Tant és així que, a causa de la falta de solucions autoritzades per a fer front a les plagues i malalties agràries que imposa la política fitosanitària europea, l’agricultura valenciana aconseguirà enguany un desaprofitament alimentari rècord de 450.000 tones, que es tradueix en unes pèrdues de 156,6 milions per als productors, segons un estudi tècnic elaborat per AVA-ASAJA.

Els cultius més afectats són els cítrics, especialment les taronges i mandarines, que superaran les 357.800 tones perdudes en els horts de la Comunitat Valenciana, la qual cosa llança unes pèrdues de 120 milions d’euros entre els perjudicis directes sobre la fruita i els costos dels tractaments realitzats.

La principal causa que explica aquest desaprofitament és la supressió aquesta campanya del Metil Clorpirifos, l’única matèria activa que venia demostrant eficàcia contra el Cotonet de Sud-àfrica (Delottococcus aberiae), sense posar a disposició alternatives de control viables i amb la lluita biològica encara en una fase experimental. Altres plagues com el Trips de l’Orquídia també s’estan expandint sense control.

El caqui és una altra fruita de temporada que patirà devastadors minvaments de producció,

arribant en algunes explotacions a perdre tota la collita.

D’acord amb l’estudi de AVA-ASAJA, el desaprofitament en aquest cas ascendeix a 85.000 tones i a unes pèrdues de 25 milions per als productors. La prohibició del Metil Clorpirifos està de nou darrere dels atacs sense precedents dels cotonets i les mosques blanques, enfront dels quals els agricultors no han pogut fer res malgrat triplicar el nombre d’aplicacions fitosanitàries.

A més,l’aparició de resistències als productes autoritzats ha permés ressorgir després de diversos anys la incidència de la taca foliar (Mycosphaerella nawae) en el tram final de la maduració del fruit.

Altres produccions valencianes que pateixen un preocupant desaprofitament són l’ametla, amb 6.000 tones afectades i 10 milions de pèrdues a causa de l’expansió de la avispilla de l’ametler a 40.000 hectàrees d’onze comarques valencianes, i l’arròs que perd 6.000 tones en l’actual sega, la qual cosa suposa 1,6 milions d’impacte econòmic, a causa de l’afecció de la malaltia fúngica Pyricularia oryzae i de les males herbes.