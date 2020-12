AVA-ASAJA adverteix que la supressió del Mancozeb encarirà un 25% els tractaments i agreujarà malalties de fruites, hortalisses i vinya

Connect on Linked in

Aguado: “Si els científics han demostrat que suposa un risc per a la salut, la UE hauria d’estendre la prohibició a les importacions de tercers països”

La Unió Europea òbvia els problemes sanitaris que està ocasionant la seua política fitosanitària i, en lloc de recular, accelera la supressió de solucions que els agricultors necessiten per a combatre les plagues i malalties.

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) adverteix que l’última decisió de prohibir el Mancozeb a partir de l’1 de juny de 2021 significarà una especial maçada per al sector, perquè les alternatives que hi ha disponibles encariran un 25% els tractaments i generaran resistències ràpidament en cultius mediterranis com a cítrics, fruiters, hortalisses i vinya.

Les malalties que podran repuntar els seus atacs arran de l’eliminació del Mancozeb són, segons destaca AVA-ASAJA, la alternaria en els cítrics, la taca foliar del caqui i el míldiu en la vinya i determinades hortalisses com ara la tomaca, el pimentó o la ceba.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ressalta que “el Mancozeb és un fungicida fonamental per a l’agricultura valenciana des de fa molt temps degut al seu baix cost econòmic i a la seua extraordinària eficàcia. Per això, si la UE suprimeix el seu ús, el menys que pot fer és destinar tots els recursos que siguen necessaris per a investigar i dotar al sector com més prompte millor de solucions alternatives amb una contrastada fiabilitat”.

Així mateix, Aguado exigeix a Brussel·les que no es limite a prohibir el Mancozeb únicament als agricultors europeus sinó que estenga la restricció a les importacions foranes que entren en els mercats comunitaris.

No imposar una mínima reciprocitat amb les produccions procedents de països tercers suposaria una punyalada contra els agricultors europeus, un perill per a la salut dels ciutadans i una evidència més de la incoherència que hi ha darrere de les estratègies ambientals com el Pacte Verd i De la Granja a la Mesa”.