AVA-ASAJA afirma que “els agricultors i ramaders no tenim res a celebrar en el Dia Mundial de l’Agricultura”

Aguado: “Els polítics, de la mà d’una societat cada vegada més urbanita que té les neveres plenes, han donat l’esquena al camp i no valoren la seua funció essencial”

Demà, 9 de setembre, es commemora el Dia Mundial de l’Agricultura a fi de posar en valor el paper essencial que aquest sector primari exerceix a l’hora de garantir el proveïment d’aliments. No obstant això, per a l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) “els agricultors i ramaders no tenim res a celebrar”.

Així, el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, afirma que “coincidint amb aquesta efemèride hauríem d’estar celebrant que disposem d’un sistema agrari capaç d’alimentar a tota la societat amb suficient quantitat i la màxima qualitat; que compleix els estàndards més rigorosos del món en traçabilitat, seguretat alimentària, sostenibilitat mediambiental i benestar animal; que manté el paisatge en el medi rural, preserva la biodiversitat i el sòl, lluita contra l’erosió i la desertització, combat la despoblació, configura les nostres tradicions, cultura, gastronomia, identitat, etc. Però, sent cert tot això, les persones que vivim de l’agricultura i la ramaderia valenciana no podem celebrar aquest merecidísima commemoració per la insostenible crisi de rendibilitat que travessem a causa de la falta de suport per part de les administracions”.

El dirigent agrari assenyala que “els polítics de València, Madrid i Brussel·les, de la mà d’una societat cada vegada més urbanita desconeixedora de la realitat agrària i rural, que té les neveres plenes, han donat l’esquena al camp i ni valoren la contribució essencial que exerceix ni assumeixen les seues competències per a facilitar als productors una compensació digna per la seua labor. Si Europa no redreça la seua política agrària, ho pagarem car perquè estem jugant amb una cosa tan elemental com el menjar”.

En paraules d’Aguado, “estem farts que els polítics ens facen culpables del que no som, com de provocar el canvi climàtic quan les estadístiques oficials constaten que l’agroforestal és l’únic sector que descontamina i únicament representa el 0,68% de les emissions totals de CO₂ a Espanya. O que ens acusen contínuament de maltractar als treballadors, fins a l’extrem d’esclavitzar-los. Estem farts que els polítics ens imposen cada vegada més limitacions, tant en l’ús de substàncies fitosanitàries enfront de plagues i malalties, com en fertilitzants o gestió de l’aigua, però després hàgem d’anar al mercat europeu a competir contra importacions procedents de països tercers als quals no se’ls requereixen aqueixes mateixes exigències. Estem farts que els polítics no s’atrevisquen de manera valenta i decidida a revisar el desequilibri de la cadena alimentària europea, que perpetua als productors com la baula feble i la víctima propiciatòria d’abusos comercials. I així podríem seguir les 24 hores que dura aquest Dia Mundial de l’Agricultura”.