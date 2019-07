AVA-ASAJA afirma que l’Albufera no existiria sense la gestió de l’aigua que duen a terme els arrossers i qüestiona el manteniment del Tancat de la Pipa

El manteniment ecologista del Tancat de la Pipa ha provocat l’aparició delbotulisme aviari, un problema inexistent en les 15.000 hectàrees d’arrossar

Davant el recent brot de botulisme que s’ha produït en el Tancat de la Pipa i que ha provocat la mort de prop de 500 ocells, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) posa en relleu la importància de l’activitat arrossera al Parc Natural de l’Albufera i afirma que aquest paratge no existiria sense la gestió racional de l’aigua que duen a terme els agricultors de la zona, ja que únicament s’ha produït en un espai que gestiona l’administració amb criteris estrictament ecologistes.

El botulisme aviari és una intoxicació que pateixen els ocells després d’ingerir una toxina produïda pel bacteri anaerobi Clostridium botulinum. Aquest problema apareix en llocs en els quals no hi ha oxigen i la temperatura supera els 26 graus. Quan es donen aquests supòsits, el bacteri es troba en condicions propícies per a reproduir-se i infecta als invertebrats que posteriorment ingereixen els ocells. A més, els cadàvers en descomposició d’aquests ocells afavoreixen la proliferació de la toxina. En aquest cas concret, el brot podria haver sigut evitat si l’aigua en lloc d’estar estancada haguera estat en moviment, com sí que ocorre en els arrossars gestionats pels agricultors del Parc, ja que l’oxigen impedeix l’aparició de bacteris anaerobis.

La gestió de l’aigua per part de l’administració en aquest “filtre verd”, a la qual suposadament es dota de pressupostos públics, ha provocat una alteració en l’ecosistema de l’Albufera. Per tant, ha quedat demostrat que si se segueixen aquest tipus criteris de manteniment la situació desastrosa pot estendre’s a la resta del Parc, on ja s’observen séquies estancades per la falta de neteja de vegetació. “Ens prohibeixen retirar la vegetació per a no molestar els ocells i el que aconseguiran és que l’aigua deixe de circular i es podrisca”, assenyala el responsable de la sectorial arrossera de AVA-ASAJA, Miguel Minguet. “L’Albufera és un entorn creat per l’home i per això aquest aiguamoll no existiria sense l’acció clau dels arrossers. El problema l’està generant l’administració al no deixar circular l’aigua amb normalitat, prova d’això és que en les 15.000 hectàrees d’arròs que gestionen els agricultors no hi ha casos de botulisme i quan es gestiona mitjançant criteris contraris als usos i costums apareix el problema. Es tracta d’una situació paradoxal, ja que els ideòlegs de despatx que posen traves al maneig racional de l’aigua han provocat la mort de prop de 500 ocells per botulisme”, argumenta Minguet, qui també es pregunta si “en aquest cas la fiscalia obrirà diligències per a investigar el greu mal ocorregut sobre la fauna aviària de l’Albufera”.