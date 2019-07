AVA-ASAJA afirma que l’eliminació d’aranzels per al 81,7% de les importacions agràries de Mercosur hipoteca el futur del camp valencià

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) sosté que l’acord que la Unió Europea (UE) acaba de signar amb els països de Mercosur -l’Argentina, el Brasil, l’Uruguai i Paraguai- per a liberalitzar el comerç entre tots dos continents assestarà un dur colp a la ja de per si mateix precària estabilitat del sector agropecuari de la Comunitat Valencina, ja que la major part dels seus cultius més importants es veuran directament afectats per les conseqüències d’aquest tractat.

I és que el pacte aconseguit entre la UE i Mercosur és de llarg abast i afecta de ple tant a l’agricultura com a la ramaderia. No en va, l’acord liberalitza de forma extrema la pràctica totalitat de les importacions agrícoles de Mercosur amb destinació a Europa i ho fa en els següents termes: per al 81,7% de les mateixes eliminarà els aranzels d’importació, mentre que per al 17,7% restant fixarà quotes o preferències fixes.

Productes absolutament sensibles en el marc de la actvidad agropecuària valenciana es troben en el centre mateix de la diana. Així, i d’acord amb les informacions que han transcendit fins al moment, fruita seca, raïm de taula, cireres o prunes entre molts altres, no pagaran aranzels des de l’entrada en vigor del tractat. En el cas dels fruits cítrics, de les hortalisses, de l’arròs, dels olis vegetals o de les melmelades es durà a terme una reducció aranzelària gradual durant un període de 4 i 10 anys. Quant a les quotes, s’ha acordat que entren en els mercats comunitaris 60.000 tones d’arròs orginario de Mercosur sense aranzel i altres 180.000 tones de carn d’ocell i 45.000 de mel en les mateixes i avantatjoses condicions. El vi, el sucre i el boví també es veuen abocats a situacions similars.

Per tant, la inquietud que està generant el tractat amb Mercosur entre els agricultors i ramaders valencians està més que justificada. En l’àmbit citrícola, després d’una campanya d’autèntica ruïna per als productors, creix la preocupació davant l’impacte tremendament negatiu que l’entrada de sucs procedents del Brasil tindrà sobre el paper regulador del mercat en fresc que té la indústria de transformació, ja que aqueixa competència forana dels sucs es traduirà en majors dificultats per als productors europeus a l’hora de destinar els seus cítrics de menor condició i calibre a les plantes transformadores a uns preus mínimament raonables. Així mateix, també es contempla una major flexibilitat a l’hora d’aplicar els controls sobre plagues i malalties en els carregaments procedents de Mercosur.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, afirma que “són molts els motius que té el sector per a estar intranquil per aquest acord i, sobretot irritat, perquè una vegada més són els sectors industrials els que salen guanyant a costa de perjudicar greument els interessos agropecuaris”.

El màxim responsable d’aquesta organització agrària assenyala, a més, que “el tractat no estableix mecanismes compensatoris per a aquells sectors que es veuran més afectats ni cap mena de garantia. Els països de Mercosur compten amb grans explotacions, amb costos de producció sensiblement inferiors als nostres; amb un altre model productiu, en suma, i amb aqueixes condicions tan desiguals és impossible competir”. Finalment, Cristobal Aguado subratlla que “aquest acord se suma a uns altres de similars característiques i, per tant, plou sobre mullat. Per a la Comissió Europea, els agricultors i ramaders som la carn de canó perquè uns altres facen negoci a la nostra costa i aquesta manera d’actuar, a mitjà o curt termini, serà la nostra sentència de mort”.