AVA-ASAJA afirma que les contractacions de temporers es fan complint amb el conveni laboral i la remuneració supera l’SMI

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) lamenta les acusacions que des de CCOO-PV es llancen contra els empresaris agraris valencians en relació a la contractació de treballadors temporers per a cobrir la demanda de mà d’obra davant el començament de la campanya agrícola de la verema a les comarques interiors valencianes. Els agricultors, en la seua gran majoria, compleixen amb el conveni laboral establit i paguen als treballadors els salaris que corresponen per llei, concretament, el salari per hora se situa en 7,46 euros, per damunt de la mitjana estatal que es troba en els 7,40 euros per hora, segons estableix el Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent, lluny dels 4 euros per hora que asseguren des de CCOO-PV i que constitueix una pràctica completament residual en la Comunitat Valenciana que no pot ser considerada com la norma. En aquest sentit, l’associació afirma que, en general, els contractes laborals es duen a terme amb totes les garanties i seguint la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, mentre que els casos d’abusos són merament anecdòtics i des de AVA-ASAJA els denunciem també.

Davant aquestes acusacions, el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, assenyala que “ja està bé de demonitzar als agricultors espanyols. El salari dels temporers es paga per conveni i concorde a la llei. No cometem abusos i els empresaris agraris paguen el que correspon. A València possiblement el 99% dels treballadors del camp reben el salari mínim i els casos puntuals en els quals no es compleix la llei els condemnem des de la nostra organització, però cal assenyalar que els defraudadors són una minoria residual i han de ser perseguits”. A més, el dirigent agrari també assenyala que “no hi ha tanta diferència, com apunten des de CCOO-*PV, entre el que es paga a França i a Espanya si es tenen en compte els impostos que es paguen en cada país i bona mostra d’això és el conveni de recol·lecció de cítrics que supera els 10 euros per hora en la Comunitat Valenciana”.

Així mateix, des de les organitzacions agràries, a fi de proporcionar una major seguretat als temporers, s’ha preparat un protocol especial per a previndre els riscos laborals que comporta la pandèmia del *Covid-19. A més de proporcionar habitatges en condicions segures d’habitabilitat a través del conveni amb la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, també es prendran mesures de distància entre els treballadors, l’ús d’equips de protecció individual i es repartiran fullets divulgatius. D’altra banda, AVA-ASAJA també reclama a l’Administració que realitze les proves PCR als treballadors temporers amb antelació a la seua incorporació a les labors agrícoles.