L’anomalia climàtica i el Covid-19 sumen noves dificultats a un sector que ha abandonat 2.000 hectàrees en l’última dècada i enguany preveu perdre 4.000 més

AVA-ASAJA alerta que el 40% dels productors valencians de fruiters d’os arrancaran després de la recol·lecció per la crisi continuada de rendibilitat

Els productors valencians de fruiters d’os estan patint una nova campanya amb resultats desastrosos que empitjora a nivells insostenibles la situació del sector. Tant és així que l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) alerta que el 40% dels agricultors d’albercoc, bresquilla, nectarina, paraguaià i prunera han decidit arrancar els seus arbres quan concloga la recol·lecció de la fruita, sobretot en els mesos de juliol i agost, a causa de la crisi continuada de rendibilitat.

La superfície cultivada d’aquests fruiters ascendeix a 10.272 hectàrees (Ha) en la Comunitat Valenciana, d’acord amb les estadístiques del Ministeri d’Agricultura incloses en el seu informe ESYRCE corresponent a l’exercici 2019. Per tant, AVA-ASAJA estima que els productors arrancaran enguany un total de 4.000 Ha a les comarques valencianes. Aquesta dràstica reducció de terreny se suma a les 2.000 Ha que ha anat perdent la fruita d’os en la Comunitat durant l’última dècada (12.020 Ha en 2010) i les 8.000 Ha des de 2002 (18.202 Ha), últim any amb estadístiques publicades en la pàgina web del departament governamental.

L’organització agrària denúncia greus problemes de comercialització a causa de la falta de demanda de calibres xicotets de fruita que han agreujat el tancament del canal HORECA (restauració, turisme, etc.) per l’estat d’alarma del Covid-19 i les elevades exigències comercials imposades per la gran distribució europea.

Un altre factor determinant que llastra la temporada de la fruita d’os és, segons el parer de AVA-ASAJA, l’anomalia climàtica dels últims mesos que ha ocasionat una disminució de la collita superior al 20% en la Comunitat Valenciana. Els efectes de la borrasca Gloria al gener i el rècord de jornades plujoses a l’abril, combinades amb les altes temperatures, s’han encebat especialment amb les varietats primerenques, les quals han tingut més dificultats, malgrat una rigorosa aclarida, per a engreixar la seua grandària i satisfer la demanda de categoria A (amb un diàmetre major de la fruita).

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, assegura que “els fruiters d’os travessen una situació límit en el camp valencià. L’any passat va ser, en termes de rendibilitat, el pitjor de les últimes tres dècades. I si aquesta temporada acaba tan mal com ha començat, un número molt important de productors diran basta i se sumaran als que anteriorment han tirat la tovallola. O es paga un preu digne o no es produeix, així de clar. És lamentable perdre un patrimoni tan tradicional de la nostra agricultura perquè, farts de números rojos, els fruticultores es veuen obligats a sacrificar els seus arbres. Encara que la majoria simplement abandonaran l’explotació, molts d’ells reconvertiran els horts cap a altres cultius com els cítrics o els ametlers, la qual cosa podria generar excessos de producció en el futur”.