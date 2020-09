Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

AVA-ASAJA alerta que la prohibició del Metil Clorpirifos causa pèrdues de 24 milions en el caqui

La incidència rècord de plagues com cotonets i mosques blanques, pese a l’increment de tractaments, malgasta 80.000 tones de fruita i degrada el medi ambient



L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) denúncia que la supressió decretada aquest any de la matèria activa Metil Clorpirifos en el cultiu del caqui i la no disponibilitat d’alternatives prou eficaces eleva a nivells rècord la incidència de les plagues, fonamentalment cotonets i mosques blanques.

Tant és així que, segons un estudi tècnic elaborat per l’associació, els productors valencians de caqui patiran en la present campanya unes pèrdues superiors a 24 milions d’euros sol a causa del minvament de collita per plagues. El volum total de fruites malgastades en camp aconseguirà les 80.000 tones, la qual cosa suposa un increment del 30% respecte a l’exercici passat.

A aqueixes previsions cal sumar la pèrdua d’ocupació i l’impacte econòmic derivats en els magatzems de confecció, el transport i els mercats de comercialització.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, adverteix que “la situació d’emergència sanitària que travessa el caqui està posant contra les cordes la viabilitat present i futura d’un cultiu que en el que portem de segle XXI s’ha erigit en un pilar de l’agricultura valenciana.

AVA-ASAJA ha enviat un escrit a la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, per a sol·licitar-li la seua màxima implicació a l’hora de ponderar a peu de camp i amb caràcter oficial la magnitud d’aquesta problemàtica.

Tot el sector hortofructícola espanyol havia reclamat a les administracions que no prohibiren el Metil Clorpirifos sense dotar abans als agricultors d’altres mètodes de lluita igualment eficaces. No van fer cas i ara, igual que ha ocorregut amb els cítrics i altres fruites, es veuen les conseqüències en el cas del caqui: un augment de tractaments fitosanitaris que no han evitat frenar els atacs de plagues, un augment del desaprofitament alimentari, una pèrdua de competitivitat i una degradació mediambiental.