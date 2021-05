AVA-ASAJA arremet contra les retallades en promoció perquè “beneficiarien encara més a les importacions”

Connect on Linked in

Aigualit: “Brussel·les sacrifica l’agricultura, primer fomentant la competència deslleial i ara dificultant la nostra diferenciació de cara als consumidors”

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) arremet contra els plans de la Comissió Europea (CE) de retallar un 9% el pressupost dedicat a la promoció, que els seus principals damnificats són el vi i els productes carnis, precisament quan travessen problemes de comercialització derivats de la pandèmia del Covid-19 i de la pèrdua de mercats internacionals tan importants com Rússia i els Estats Units. L’organització agrària secunda així el treball i el posicionament manifestat pel vicepresident de ASAJA i president d’ALES (Aliança per a una Agricultura Sostenible), Pedro Gallardo, en defensa de mantindre els nivells de promoció durant la visita del comissari d’Agricultura Wojciechowski al COPA, màxim òrgan de representació dels agricultors i ramaders europeus.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, alerta que “l’estratègia comunitària de sacrificar l’agricultura com a moneda de canvi per a beneficiar a sectors no agraris resulta tan evident com hipòcrita. Primer Brussel·les impulsa acords comercials amb països tercers que fomenten la competència deslleial i desplacen la producció europea del seu propi mercat, anteposant altres interessos econòmics a l’impacte sobre el medi ambient, la salut i la sobirania alimentària. I ara la Comissió vol beneficiar encara més a les importacions foranes reduint els recursos a la promoció i, per tant, dificultant la diferenciació dels nostres productes agraris de cara als consumidors. És necessari fer promoció i informar el consumidor sobre la importància que té comprar aliments europeus perquè són la millor garantia de traçabilitat, seguretat alimentària i sostenibilitat, sent això un factor diferencial respecte a productes procedents de països tercers que no compleixen els mateixos estàndards de qualitat”.

Aguado assegura que “la promoció és fonamental per a recuperar el consum tant en el mercat europeu (és el nostre mercat de proximitat) com en altres destins on el sector agrari està pagant els plats trencats de conflictes aliens. El veto rus que arrosseguem set anys està sent nefast per a cultius mediterranis com el caqui i els cítrics. Serà molt difícil recuperar Rússia, quan es reòbriga, i altres mercats com els Estats Units, ara sense aranzels, amb menys promoció.”

AVA-ASAJA també comparteix les declaracions de Gallardo respecte a les pretensions de la Comissió Europea d’afavorir l’agricultura ecològica en detriment de la convencional o la biotecnològica: “Cap d’aquestes tres agricultures hauria d’estar per damunt d’una altra. El sector agrari s’adaptarà sempre a les demandes del consumidor. Seria bo que els polítics a Europa començaren a trepitjar terra i deixaren d’imposar els seus capritxos. El que han de fer és administrar bé. Sembla mentida que no vegen els símptomes d’abandó i envelliment del camp, una decadència orquestrada per la mala gestió política dels qui haurien d’actuar perquè això no es produïra i retornar la capacitat productora”.