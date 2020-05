AVA-ASAJA considera la nova llei de l’etiquetatge de la mel un avanç insuficient contra la crisi apícola

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) considera la nova normativa sobre l’etiquetatge de la mel, aprovada pel Consell de Ministres aquesta setmana coincidint amb el Dia Mundial de les Abelles, un “avanç insuficient” per a pal·liar la greu crisi de rendibilitat que travessen els apicultors valencians.

La legislació estableix que totes les mels que hagen sigut elaborades a partir de produccions de diferent procedència tenen l’obligació d’indicar en la seua etiqueta el llistat de tots els països d’origen on s’haja recol·lectat. No obstant això, AVA-ASAJA tatxa de “engany inacceptable” que no hi haja obligació legal d’especificar en aqueixa mateixa etiqueta el percentatge de cada país. D’aqueixa manera, pot donar-se la possibilitat que una mel amb un 1% de mel espanyola i un 99% de mel xinesa puga ser etiquetada com a ‘Origen: Espanya i la Xina’.

L’organització agrària retrau al Govern que no haja tingut en compte la reivindicació històrica del sector apícola de reflectir en l’etiqueta el llistat de països origen de la mel, ordenats de major a menor, juntament amb el percentatge de mel de cada país que conté l’envàs. Amb la finalitat de minimitzar el frau al consumidor, AVA-ASAJA exigeix a més que no puga figurar l’origen d’Espanya mentre no aconseguisca almenys el 20% del contingut total del producte final.

“Esperàvem una legislació amb més garanties –conclou el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado– perquè les importacions foranes, sobretot les procedents de la Xina, suposen una clara competència deslleial a la mel nacional i resulta fonamental distingir-la en els lineals. D’una banda, les mels xineses entren a la Unió Europea a uns preus que representen la tercera part dels costos de producció europeus. I per un altre, de cara al consumidor, la seua mescla amb la mel espanyola minvament la qualitat del producte degut a l’addició massiva de xarop de sucre i al seu procés artificial de deshidratació”.