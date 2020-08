AVA-ASAJA considera un “paperot” de la UE el tancament de cítrics argentins quan la seua campanya ha acabat

Connect on Linked in

L’organització reclama inspeccions en origen, tractament en fred i unificació en els ports d’entrada per a evitar l’entrada de plagues i malalties citrícoles

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) considera un “paperot” la decisió de la Unió Europea de prohibir la importació de cítriques –llimes i taronges– procedents de l’Argentina per a evitar la propagació de plagues, quan la seua campanya ja ha finalitzat i per tant no tindrà cap eficàcia pràctica a nivell comercial i sanitari.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, denúncia que “Brussel·les torna a prendre’ns el pèl, com ja ha fet diverses vegades amb Sud-àfrica i altres països productors de l’hemisferi sud, en tancar els ulls davant l’entrada sistemàtica de cítrics infestats de devastadores plagues i malalties que encara no són presents en la citricultura europea i únicament moure fitxa quan el mal ja està fet i no pot perjudicar els importadors”.

La mesura de prohibir temporalment, fins al 30 d’abril de 2021, els cítrics originaris de l’Argentina arriba després de comptabilitzar-se un número rècord de deteccions de plagues i malalties: un total de 117 intercepcions en 2020 enfront dels 21 que va haver-hi en 2019. La taca negra dels cítrics és la que acumula més casos, una plaga de quarantena que, d’entrar i propagar-se en la citricultura europea, ocasionaria pèrdues milionàries als agricultors.

AVA-ASAJA reclama a les administracions autonòmica, nacional i europea que prenguen “mesures més enllà de l’estètica” en matèria de sanitat vegetal, com ara l’establiment d’inspeccions en origen tal com imposen altres països als productes agraris europeus; l’obligatorietat de mantindre un tractament en fred durant el transport per a previndre determinades organismes nocius com la falsa arna en cítrics; i la unificació de criteris en els controls dels ports d’entrada de tots els carregaments de cítrics forans a fi d’aconseguir la màxima especialització en les inspeccions.