AVA-ASAJA crea una comissió tècnica de seguiment per a cobrir els danys causats per la pedra i que es puguen manifestar en els pròxims mesos

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha posat en marxa una comissió tècnica de seguiment a fi de determinar l’evolució durant els pròxims mesos dels danys en els caquis i cítrics per la tempesta de pedra que a principis de maig va descarregar sobre 4.000 hectàrees de cultiu en els termes de Picassent i Alcàsser (a L’Horta Sud) i de Llombai i Catadau (a la Ribera Alta).

Pocs dies després de produir-se el temporal, una delegació de AVA-ASAJA encapçalada pel seu president Cristóbal Aguado va recórrer algunes de les parcel·les més afectades al costat d’altres entitats del sector agrari i el director territorial de Agroseguro en Llevant, Manuel González. Durant aquesta trobada Agroseguro va informar que els seus tècnics realitzarien unes primeres visites a fi d’identificar els camps castigats per la pedra i descriure el grau d’afecció que poguera haver-hi ja que tant els caquis com els cítrics es troben encara en fase de floració i/o quallat de fruits.

No obstant això, aquestes visites de caràcter preliminar estan generant inquietud i malestar entre els agricultors afectats perquè al final de cada peritatge se’ls ofereix signar el seu consentiment a un informe que entenen que, de cara al futur, pot comportar-los menors indemnitzacions. En efecte, AVA-ASAJA insta als agricultors a no subscriure la validesa d’aquests documents quan limiten els danys màxims als actuals, però no contemplen la cobertura de més pèrdues que poden acumular-se en el temps degut als efectes a mitjà termini derivats de la defoliació de fulles, els colps en la fusta i l’estrés patit per la pedra.

La creació per part de AVA-ASAJA d’una comissió tècnica de seguiment sobre una selecció d’explotacions afectades permetrà als agricultors anar coneixent amb exactitud el més que possible increment dels danys i, per tant, evitar la pèrdua injusta d’indemnitzacions al final de la campanya. AVA-ASAJA valora positivament que Agroseguro haja oferit la seua voluntat de col·laborar en aquesta comissió perquè el seu suport afavoreix la consecució d’una cobertura econòmica més ajustada a la realitat.