AVA-ASAJA critica que el camp valencià està pitjor a causa de la falta d’una aposta clara del Consell i a una menor inversió de la CHJ per part del govern central

La valenciana és l’única comunitat que descendeix la seua superfície agrícola de regadiu en l’última dècada

Una de les conseqüències més evidents de la crisi de rendibilitat que pateixen, de manera especialment cruenta, els agricultors i ramaders valencians és la disminució de la superfície agrícola de regadiu, una tendència regressiva vinculada a l’abandó de camps que únicament s’ha produït en la Comunitat Valenciana.

Així, segons un estudi elaborat per l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) a partir de les dades del Ministeri d’Agricultura, la valenciana és l’única comunitat de tota Espanya que experimenta un descens de les seues terres regades durant l’última dècada, concretament un 3,6% en passar de 304.624 hectàrees en 2010 a 293.604 hectàrees en 2019. Per contra, totes les altres comunitats autònomes incrementen el seu regadiu en el mateix període de temps, de tal manera que el conjunt d’Espanya puja aquesta àrea en un 12,2%.

Les estadístiques oficials revelen diferències abismals entre l’evolució de l’agricultura valenciana en aquests deu anys en comparació amb altres regions on sí que creix i molt la superfície de regadiu, com ara Extremadura (+20,7%), Castella-la Manxa (+18,6%), Castella i Lleó (+18,1%), Murcia (+14,7%), Andalusia (+12,6%), Aragó (+10,7%) o Catalunya (+9,1%).

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, conclou que “si el camp espanyol està malament, el valencià encara està pitjor. Mentre altres comunitats tenen clara la seua aposta pel sector i no dubten a impulsar el regadiu per a millorar la competitivitat de les explotacions, els diferents governs de la Generalitat Valenciana ens estan deixant a l’altura del betum d’Espanya. El Botànic II hauria de reconsiderar la seua visió en temes hídrics i mostrar una posició més ferma davant Madrid, l’executiu de la qual tampoc ve secundant de manera suficient al sector agrari valencià en destinar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) unes inversions que se situen a la cua de l’Estat”.

L’informe sobre regadius del Ministeri agrega que la Comunitat Valenciana és la segona regió, després de les Illes Canàries, amb major percentatge de superfície regada respecte a la seua superfície cultivada (45,8%). Així mateix, és una de les comunitats amb major implantació del sistema de reg localitzat, aconseguint una superfície de 211.403 hectàrees, la qual cosa representa el 72% de la superfície total regada. El reg per gravetat ha anat descendint gradualment fins a perdre més de la meitat de la superfície que hi havia fa una dècada.

En aqueix sentit, Aguado destaca que “els agricultors hem fet un tremend esforç per aconseguir un ús més racional de l’aigua, però tota aqueixa inversió no s’ha vist compensada amb una millor remuneració o una reducció de costos, tot el contrari. I, a més, aqueixa aigua estalviada ha desaparegut del nostre territori, mentre continuem tenint diverses comarques amb cultius permanents (vinyes, ametlers, oliveres, etc.) que no compta ni tan sols amb regs de suport per a garantir una producció estable independentment de si plou o no”.

Evolución de la superficie agraria de regadío (en hectáreas):

Comunidad 2010 2019 Variación Andalucía 982.908 1.107.324 +12,6% Castilla-La Mancha 478.713 567.866 +18,6% Castilla y León 394.219 465.583 +18,1% Aragón 377.651 418.104 +10,7% C. Valenciana 304.624 293.604 -3,6% Extremadura 234.203 282.890 +20,7% Cataluña 243.774 265.974 +9,1% Murcia 162.791 186.788 +14,7% España 3.411.191 3.828.747 +12,2%