AVA-ASAJA culpa al govern valencià de menystindre al sector agrari amb guerres internes entre els partits polítics i amb retallades davant el nou període de la PAC

El Botànic no prorrogarà en 2020 ajudes a l’agricultura ecològica, races autòctones, zones vulnerables i amb limitacions naturals L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) alerta que el govern valencià del Botànic no prorrogarà de cara al pròxim any 2020 diverses línies d’ajudes del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana (PDR-CV), incloses dins de la Política Agrícola Comuna (PAC), com ara les subvencions destinades a l’agricultura ecològica, a la conservació i millora de les races autòctones, al manteniment sostenible de cultius permanents en zones vulnerables i als agricultors professionals en zones amb limitacions naturals. Així ho va avançar la conselleria d’Agricultura en el transcurs d’una reunió amb el sector agrari sobre les novetats de la PAC, on va agregar que tan sols es compliran amb els compromisos adquirits.

Els retards que estan havent-hi en el si de la Unió Europea per a dur a terme una nova reforma de la PAC –amb el període inicialment previst entre 2020 i 2027– ha provocat que molts dels compromisos inclosos en els PDR autonòmics caduquen en 2019, de manera que el seu manteniment depén de la voluntat política de les administracions. AVA-ASAJA ve advertint tot l’any al Consell que aquestes línies esmentades finalitzaven ara, però reunió rere reunió Agricultura no ha atés les reivindicacions de l’organització. Altres pròrrogues sol·licitades sense èxit fan referència a les ajudes a la protecció del cultiu sostenible de l’arròs en zones d’aiguamoll, els compromisos del qual acabaran l’any següent.

El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, culpa al Botànic de menystindre i desentendre’s del sector agrari valencià: “Quan denunciàvem els pressupostos del Consell i les retallades a les línies netament agrícoles, ho déiem per a evitar decisions esquinçadores com aquestes. No entrarem en la guerra interna entre els partits polítics que integren la Generalitat. El que ens interessa és que defensen als seus administrats, als agricultors i ramaders, no sols només de boca sinó amb fets. I el que ocorre és que ni volen ni saben fer costat a sectors tan sensibles com l’agricultura ecològica (paradoxalment un dels teòrics estendards d’aquest govern), el bestiar autòcton (amenaçat fins i tot d’extinció) o les ajudes en zones de l’interior (el que no casa tampoc amb el seu insistent compromís contra el despoblament). Respecte a aquest últim punt, es dona la circumstància que la conselleria havia ampliat l’àmbit territorial a més municipis per a ara no poder accedir a aquestes subvencions. Amb la PAC, sembla que el Consell està més preocupat per controlar que cap parcel·la es passe un metre en l’expedient que per la subsistència dels agricultors”.

Reivindicacions

AVA-ASAJA va sol·licitar en l’última reunió de la comissió de seguiment del PDR-CV una nova línia d’ajuda a l’apicultura per a la conservació de la biodiversitat; una ajuda per al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règims extensius; i una ajuda per a la ramaderia ecològica. Finalment, l’organització agrària va instar a Agricultura a permetre que els joves agricultors que demanen per primera vegada l’ajuda de primera instal·lació puguen realitzar simultàniament un pla de millora i es facilite el seu accés mitjançant una dotació pressupostària suficient.