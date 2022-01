AVA-ASAJA demana a la UE suspendre l’acord arrosser amb Myanmar i Cambodja abans que acabe la clausula de salvaguarda el 18 de gener

Connect on Linked in

L’organització denuncia que “la UE traeix els seus valors si continua premiant a països tercers que violen els drets humans i destrueixen el medi ambient”

Les últimes notícies d’assassinats a opositors polítics i minories ètniques per part dels règims de Myanmar i Cambodja confirmen la vulneració sistemàtica dels drets humans perpetrada en tots dos països asiàtics. Per això, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) reclama a la Unió Europea que suspenga l’acord comercial EBA (‘Tot menys armes’) que manté amb Myanmar i Cambodja, pel qual concedeix avantatges a les seues importacions d’arròs, abans que acabe la clàusula de salvaguarda el pròxim 18 de gener de 2022.

La Comissió Europea va adoptar aquest mecanisme aranzelari en 2019 després de constatar el sector que l’increment exponencial de les importacions d’arròs índica procedents de Myanmar i Cambodja havien envaït el mercat comunitari i havien afonat la rendibilitat dels productors. No obstant això, AVA-ASAJA va denunciar que Myanmar va esquivar aquesta clàusula de salvaguarda substituint els enviaments d’arròs índica per arròs japónica –el tipus característic del camp valencià– passant de 31.500 tones en 2018 a 158.700 en 2020.

El responsable de la sectorial de l’arròs de AVA-ASAJA, José Pascual Fortea, recorda que “portem aquests tres anys reclamant a Brussel·les que estenguen la clàusula de salvaguarda tant en el temps (més enllà del 18 de gener) i que l’apliquen també a l’arròs japónica o redó, a causa de les greus conseqüències que continuen amenaçant amb implicar les importacions asiàtiques sobre el sector

arrosser europeu.

Però, a mesura que Myanmar i Cambodja han empitjorat els seus atacs al sistema democràtic i als drets humans, la nostra reivindicació s’amplia per a exigir directament la suspensió de totes les seues concessions a l’arròs amb destinació a la UE, ja que les mesures restrictives imposades fins al moment tan sols s’han limitat a persones i empreses controlades per militars”.



L’arrosser i membre del Comité Executiu de AVA-ASAJA, Miguel Minguet, ha traslladat aquestes demandes a la Comissió com a vicepresident del grup de l’Arròsdel Copa-Cogeca i acusa la UE de “trair els seus valors i els seus principis fundacionals si continua premiant amb concessions agràries a països tercers, en aquest cas Myanmar i Cambodja, que violen sistemàticament els drets humans de la seua població. Què pot haver-hi més important per a Europa que els drets humans? Per què foscos interessos encara no ha suspés aquest acord immoral i incoherent amb les seues creences? Ara que finalitza el període de la clàusula de salvaguarda, Brussel·les té l’oportunitat de demostrar no sols que defensa al seu sector primari, sinó també que defensa la democràcia”.

Segons l'”Estudi de suport a una avaluació d’impacte per a preparar la revisió del Reglament SPG núm. 978/2012″ elaborat per BKP Economic Advisors, com a consultor de la Comissió, l’indicador de l’Estat de Dret a Myanmar és de 1,5 sobre 10; aproximadament 1,13 milions de xiquets treballen; hi ha grans desigualtats entre les zones urbanes i rurals; l’adquisició de terres mitjançant desallotjaments forçosos continua; l’educació no és gratuïta i restringeix l’accés als grups vulnerables i a les minories ètniques; els musulmans rohingya, una minoria, s’enfronten a actes violents i a una discriminació institucional que els espenta a continuar emigrant. Així mateix, en matèria mediambiental, Myanmar té una de les taxes de desforestació més altes del món degut a la tala il·legal.

Respecte a tots els acords comercials internacionals, Minguet denuncia “la discriminació que Brussel·les imposa als arrossers europeus enfront de les menors obligacions, limitacions i controls que s’apliquen a les produccions foranes”. En aquest sentit, reclama que els tractats establisquen reciprocitat, que limiten les importacions com a complement i no com a substitut de l’arròs europeu, i que consideren l’arròs com a producte sensible. El Centre Comú d’Investigació de la Comissió Europea preveu que per a 2030 les importacions a la UE continuaran augmentant, la qual cosa donarà lloc a una reducció de la producció europea d’arròs (-1,5%), del seu preu en origen (-7%), i del valor econòmic (-95 milions d’euros).