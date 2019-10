AVA-ASAJA demana ajuda a la Unió Europea

Print This Post

Reclama que prenga compromisos immediats i contundents per a atorgar unes compensacions econòmiques suficients als sectors afectats per aquestes mesures aranzelàries.



Farà a penes una setmana els contàvem la situació crítica en la que es trobaven molts agricultors valencians a causa dels aranzels que el president d’Estats Units volia impossar i que entrarán en vigor demà i afectarà a molts de nosaltres i a altres païssos europeus.



Aquesta nova aplicació que demà estarà vigent si res ho impedeix, serà una aplicació d’aranzels d’un 25% a determinats productes agroalimentaris.



Des de l’Associació Valenciana d’Agricultors han volgut lluitar fins a l’últim moment perquè la situació canvie, és per això, que des de l’Associació reclama a la Unió Europea que prenga compromisos immediats i contundents per a atorgar unes compensacions econòmiques suficients als sectors afectats per aquestes mesures aranzelàries.



Cristóbal Aguado, president d’AVA-ASAJA adverteix que “aquesta actuació abusiva de Trump suposarà la pràctica expulsió dels cítrics, vins, olis o formatges valencians i espanyols del mercat nord-americà, ja que serà molt difícil competir amb un producte que, de la nit al dia, s’encareix en la duana una quarta part del seu valor”.



Des de l’Associació s’exigeix a la Comissió Europea que tinga previst contraatacar quan, d’ací a uns mesos, l’Organització Mundial del Comerç (OMC) previsiblement sancione les ajudes dels Estats Units mitjançant l’adopció d’aranzels d’almenys el 25% a la fruita seca i altres productes agroalimentaris nord-americans amb destinació a Europa, les exportacions de la qual superen amb escreix els enviaments espanyols.