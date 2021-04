AVA-ASAJA demana al Govern ampliar la cobertura de l’assegurança de cítrics a tot l’any per a evitar crisi com la recent pedra de Castelló

Print This Post

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) sol·licita al Govern que amplie les cobertures de tots els riscos en cítrics –gelades en floració, pluges persistents, ponent, etc.– a tot el cicle del cultiu i no únicament a partir del 20 d’abril com succeeix actualment per a la pedra. Esta reivindicació agafa força després que una intensa tempesta de pedra assotara el passat 11 d’abril més de 5.000 hectàrees de cítrics i altres cultius a la Plana Baixa de Castelló.

Espanya compta amb un dels millors sistemes d’assegurances agràries del món, però no ha de baixar la guàrdia i millorar en aquells punts on hi ha fissures.

AVA-ASAJA també reclama ampliar el concepte d’extensió de garanties a tots els riscos de la pòlissa, millorar les cobertures de danys en plantació i estendre la cobertura anual de riscos a tots els cultius permanents que tenen unes característiques vegetatives similars.