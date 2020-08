AVA-ASAJA demana al Govern i a la UE que posen fi al “abús” de Trump després de prorrogar hui els aranzels del 25% a productes agraris valencians

Connect on Linked in

L’organització denuncia que “l’agricultura està pagant molt car un problema alié que hauria d’assumir el sector aeronàutic o la pròpia Comissió Europea”



L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) reclama al Govern espanyol i a la Unió Europea que busquen una solució diplomàtica de manera urgent per a posar fi al “abús” de l’Administració Trump després de conéixer-se aquesta passada matinada que l’Oficina del Representant Comercial dels Estats Units (USTR) ha decidit prorrogar els aranzels del 25% a productes agroalimentaris valencians tan importants com els cítrics, els vins, els olis i els formatges.

AVA-ASAJA adverteix que aquesta barrera comercial ha suposat la “punta” per als enviaments de cítrics espanyols als EUA, reduint a zero les exportacions de mandarines i taronges durant la passada campanya 2019/20, mentre que les exportacions de llimes a penes van aconseguir les 922 tones. Des de l’entrada en vigor dels aranzels, a l’octubre de 2019, els preus en origen del raïm per a vi, de l’oliva o del formatge han descendit a nivells ruïnosos.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, denúncia que “la pressió aranzelària de Trump cap a la nostra agricultura segueix i no afluixa gens ni mica malgrat tractar-se d’un problema que no té res a veure amb el camp. Els agricultors i ramaders valencians estem pagant molt car un assumpte alié que, en tot cas, hauria d’assumir el sector aeronàutic o directament la pròpia Comissió Europea”.

Aguado recorda que “aquesta guerra comercial amb els EUA no és una cosa puntual o anecdòtic dins de la UE, ja que el sector agrari valencià també està sent víctima des de 2014 del veto al mercat rus a causa d’un altre motiu totalment alié com és la guerra d’Ucraïna. Les nostres administracions no estan defensant com correspon a l’agricultura: en lloc d’obrir mercats exteriors, ens els tanquen; en lloc de garantir la preferència comunitària, impulsen acords amb països tercers que substitueixen i desplacen la producció agrària europea del seu propi mercat”.