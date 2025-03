AVA-ASAJA demana al Govern que complemente les ajudes de la UE per la DANA fins a un 200% com permet la normativa

Valora les ajudes de 3.000 euros per hectàrea per als arrossers que no podran sembrar però critica que compartisquen un màxim de 25.000 euros amb altres ajudes de minimis

El Diari Oficial de la Unió Europea publica hui el reglament d’execució 2025/441 que concedeix una ajuda de 68 milions d’euros a Espanya, tal com va anunciar a València el comissari d’Agricultura Christophe Hansen, per a compensar les pèrdues agràries a causa de la DANA.

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) celebra esta línia de suport, demandada mesos arrere al mateix Hansen durant una reunió a Brussel·les, però demana al Govern espanyol que aprove “ajudes nacionals complementàries de fins a un màxim del 200%” com permet la normativa comunitària en el capítol 9 de l’article 1.

El reglament europeu argumenta que “donat que els imports assignats a Espanya, Croàcia, Xipre, Letònia i Hongria només compensaran parcialment les dificultats econòmiques a les quals s’enfronten els agricultors, procedeix autoritzar a estos Estats membres a concedir ajudes nacionals complementàries a dits agricultors”. Efectivament, AVA-ASAJA estima en 1.380 milions les pèrdues que la DANA ha provocat a l’agricultura de la Comunitat Valenciana, “una quantitat molt més elevada de l’import de les ajudes aprovades fins a la data per part de les administracions, per la qual cosa és necessari que el Govern es mullen més i aporte un suport suficient per a tots els damnificats”.

La UE també remarca que esta mesura té un caràcter d’“emergència”, de tal manera que les ajudes “han d’abonar-se a més tardar el 30 de setembre de 2025”. Respecte a les ajudes nacionals que poden complementar els governs com Espanya, el termini de pagaments és “abans del 31 de desembre de 2025”.

Ajudes als arrossers

Com a conseqüència dels efectes de la DANA, AVA-ASAJA també valora de manera positiva les ajudes publicades el passat dissabte en el Butlletí Oficial de l’Estat, a través de l’Ordre APA/223/2025, destinades als titulars d’explotacions de cultiu d’arròs situades en el Parc Natural de l’Albufera impossibilitades per a la sembra per la presència de llots. Esta mesura de suport, amb un import de 3.000 euros per hectàrea, respon a una reivindicació de AVA-ASAJA i se suma a l’anunci de la Generalitat Valenciana de concedir ajudes als arrossers damnificats pel temporal.

No obstant això, AVA-ASAJA critica que esta línia aprovada pel Govern estiga estipulada com a ajuda de minimis, ja que, per un costat, fixa un màxim de 25.000 euros per beneficiari i, per un altre, queda retallada per la percepció d’altres ajudes de minimis (ajudes directes a autònoms, renovació de maquinària, avals de préstecs, etc.), ja que totes les ajudes de minimis juntes només poden arribar a eixos 25.000 euros. Així mateix, esta ajuda és incompatible amb la percepció de qualsevol ajuda de la Política Agrícola Comuna (PAC) que implique el cultiu d’arròs en la campanya 2025.

En este sentit, AVA-ASAJA reclama al Govern que establisca una excepció amb les línies d’ajudes de minimis destinades a pal·liar els danys de la DANA de manera que eleve la seua quantia màxima de 25.000 a 50.000 euros, tal com va adoptar el reglament de la Comissió Europea del passat 10 de desembre, que permet duplicar l’import de les ajudes de minimis dels Estats membres.