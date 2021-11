AVA-ASAJA denúncia a LIDL per usar la taronja espanyola com a producte reclame

Connect on Linked in

L’organització demana a la AICA investigar la venda de taronges navelinas a 0,80 €/kg perquè “a aqueix preu és impossible cobrir tots els costos del camp al lineal”

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha interposat una denúncia davant l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA) a fi que aquest òrgan dependent del Ministeri d’Agricultura investigue i, en el seu cas, sancione a la cadena de supermercats LIDL per usar la taronja espanyola com a producte reclame i contribuir a agreujar la crisi de rendibilitat que travessen els agricultors en aquest inici de campanya citrícola. A través d’una promoció oberta des de dijous passat, LIDL està venent taronges d’origen espanyol de la varietat Navelina a només 0,80 euros per quilo (€/kg), després d’aplicar un descompte del 33%, la qual cosa podria incórrer en una destrucció de valor en la cadena alimentària.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, exigeix “la retirada immediata d’aquest nou presumpte abús comercial de LIDL perquè pensem que a aquest preu irrisori és impossible cobrir tots els costos de producció que hi ha entre el camp i el lineal del supermercat. Estem davant l’enèsim escàndol d’aquesta cadena alemanya que no dubta a recórrer a la baixada de preus en les fruites, i especialment la taronja nacional, per a tractar de vendre altres productes als quals aplica un valor més just. Volem saber quina cotització s’ha pagat als citricultores i esperem que caiga sobre aquesta cadena, si es comprova que hi ha hagut abús, tot el pes de la llei”.

Segons un estudi de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) en 2020, els costos de producció de la taronja ascendeixen a 0,23 €/kg per al productor. No obstant això, AVA-ASAJA recalca que l’encariment de les diferents despeses (energia elèctrica, combustibles, fertilitzants, tractaments contra plagues i malalties, etc.) ha disparat els costos entorn d’un 30% respecte a la temporada passada, la qual cosa aproximaria la despesa total del cultiu de la taronja als 0,30 €/kg en camp.

Per contra, degut principalment a les massives importacions citrícoles procedents de països tercers, sobretot Sud-àfrica, Egipte i el Marroc, i a pràctiques comercials abusives com la que presumptament ha exercit LIDL, les vendes de taronges Navelina en la Comunitat Valenciana han començat de manera apàtica i a uns preus en origen que s’estan afonant fins i tot per davall dels 0,15 €/kg, quasi la meitat de les cotitzacions registrades fa just un any.

Aguado reivindica que “la Llei de la Cadena Alimentària que ara mateix està sent reformada en el Congrés i el Senat ha de servir per a evitar abusos com el de LIDL amb la taronja nacional perquè, si no és així, acabarà sent lletra morta. La crisi tarongera és l’últim exemple que fins ara els objectius de la llei i la realitat han sigut dues coses ben diferents. Per això, els nostres polítics han d’aconseguir que la intenció de la llei es veja reflectida a peu de camp i no tornen a ocórrer més atropellaments a agricultors i ramaders”.